2004年上映的《性感都市》由王晶執導、編劇及監製,睇戲名都知「致敬」大熱美劇《色慾都市》(Sex and the City),連英名戲名都用上《Sex and the beauties》,而且是當年賀歲片之一。

戲中朱茵周旋於許紹雄與陳冠希之間,二人仲有親密場面。(電影截圖)

戲中四大女主角包括張栢芝、劉嘉玲、朱茵及蒙嘉慧,而最令人印象深刻的,要數朱茵周旋於許紹雄與陳冠希之間。許與陳本身是父子,朱茵一腳踏兩船,她跟許紹雄沒有什麼浪漫場面,反而跟陳冠希就有一幕相當養眼的戲份。

朱茵一開始睇中小鮮肉Edison。(電影截圖)

最後選了許紹雄。(劇照)

劇情講到朱茵回家時,發現在酒吧相識的陳冠希在她家門外,以為對方對她圖謀不軌,拿起出防狼噴霧狂噴,陳冠希解釋他剛剛搬來成為鄰居,方知是一場誤會,朱茵將他帶回家中治理,發現陳冠希生得相當俊俏心生她感,仲想偷吻他,之後都不止一次色誘對方,但最終還是跟許紹雄走在一起。