周星馳公開招募模仿經典作品短片　優勝者有機會演新戲兼親身面聖

周星馳今日（20日）於社交媒體宣布，將會舉行「Nobody模仿秀」，由即日起至3月20日，向廣大影迷粉絲招募短片，要求在1分鐘短片內模仿或改編星爺的經典作品橋段。星爺更會公開舉行社區投票，獲得最多支持度的優勝者，更有機會參演星爺未來的影視作品，而且亦有機會與周星馳親身進行線下見面，機會非常難得！

周星馳向影迷公開招募模仿影片，模仿或改編自己的經典作品橋段，更有機會參演自己未來的影視作品。（視覺中國）

星爺在社交媒體上發布一條短片，由過去作品裡的經典片段剪輯而成，似乎在宣布招募短片活動的同時，在影片中放送「貼士」，分享自己眼中的經典作品橋段。片段中，出現不少星爺喜劇裡膾炙人口的畫面，包括《喜劇之王》、《少林足球》饅頭店集體舞、《食神》、《逃學威龍》、《整蠱專家》、《行運一條龍》水哥教追女仔、《賭聖》、《唐伯虎點秋香》、《家有囍事》、《鹿鼎記》甚至《師兄撞鬼》等接近二十部作品片段！

即睇星爺模仿影片貼士：

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星爺向影迷粉絲提供大好合作機會，亦向影迷表示：「英雄不怕出身低，Every nobody is somebody」，除了為自己的喜劇作品中心思想畫龍點睛外，亦希望未曾涉足演藝的影迷能夠踴躍發表作品，由Nobody變成Somebody！