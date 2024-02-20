《食神》原型香港名廚街頭炒飯竟被嘲諷　賭王曾豪花5千蚊食一碗

周星馳在1996年上映的電影《食神》至今仍是香港人心目中的經典，現實中食神的原型人物其實就是香港食神戴龍，而他亦有參演多部周星馳的電影。貴為香港食神的戴龍最近被內地網民拍到在街頭炒飯的片段，隨即引起不少人討論。

周星馳在1996年上映的電影《食神》至今仍是香港人心目中的經典。（電影截圖）

香港四大名廚之一的戴龍都有參演《食神》。（電影截圖）

近日有網民在小紅書上載片段，滿頭白髮的戴龍穿上整齊廚師服在街頭炒飯，頸上更掛了疑是當年周星馳在拜師儀式送贈的足金「食神」金牌。片段透露戴龍在湖南保靖村廚大賽人來人往的現場比賽，並介紹戴龍為「當年以5千塊一盤賣給了何鴻燊，卻被星爺給出了0分最低分」的名廚。

滿頭白髮的戴龍被拍得在內地街頭炒飯。（小紅書）

原來今次係做節目參賽者。（小紅書）

戴龍在大批觀眾圍觀下彎腰炒飯，更被拍片網民嘲諷，戴龍嬲爆指着鏡頭說：「你小子話太多了，再說把你炒了」，最後戴龍辛苦炒了5分鐘才完成這道經典菜色「食神皇帝炒飯」，並將飯以模具對切成鯉魚，加上蟹籽。

戴龍被拍片網民嘲諷立即反擊，不過應該都係講笑。（小紅書）

雖然戴龍貴為香港四大名廚之一，但內地網民似乎唔識貨，留言表示：「這不是真正的食神嗎？怎麼開始表演了」、「看起來不如我自己做的」、「戴口罩呀食神！0 分！」

還原食神皇帝炒飯。（小紅書）

其實早在1994年，戴龍已是享負盛名的名廚，連劉嘉玲、劉德華、成龍及已故的張國榮等巨星都吃過他烹調的美食，甚至《食神》能拍成電影，都是因為周星馳吃過戴龍的美食而獲得靈感。戴龍在片段中對主持確認，當年賭王何鴻燊真的曾花5000元吃過他在《食神》中煮的「食神皇帝炒飯」。