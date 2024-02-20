張繼聰樂意陪襯謝安琪　不禁止性感登紅地氈：老婆靚怕咩由得佢着

「香港專業電影攝影師學會」今晚（20日）舉行36週年晚宴，除了一眾業內青黃電影攝影師出席盛會外，影帝林家棟、導演兼攝影師劉偉強、張繼聰、周家怡及楊偲泳等多位演員亦有出席，同賀學會週年紀念。晚宴前，演藝人協會新任秘書長張繼聰在現場接受傳媒訪問，分享太太謝安琪入圍香港電影金像獎「最佳女主角」的喜悅，以及與太太新年期間入場觀眾兩部主演的賀歲片。

「香港專業電影攝影師學會」舉行週年晚宴，張繼聰以演藝人協會秘書長身份出席。（陳順禎 攝）

張繼聰於受訪時表示：「我今日代表演藝人協會嘅身份，新一屆我被選為秘書長，所以今日用公職代表演藝人協會出席。」他表示每年均會出席電影業不同協會的春茗宴會，與一眾合作無間的攝影師聚會，然後今年繼續搏殺拍攝。首次為演藝人協會擔任公職，張繼聰分享到他的任務：「我哋希望將演藝人協會嘅形象（提升），加啲新嘅諗法，同社會上嘅慈善團體有多啲合作，會同行業長輩、年青演員做多啲情緒支援、唔同嘅workshop。」張繼聰亦補充指公職需要花一定時間，但被會長古天樂、余安安與錢嘉樂所感染，認為值得為同行長幼出一分力。

張繼聰受訪時表示，受古天樂、余安安及錢嘉樂等前輩感染，認為應該為行業出一分力。（陳順禎 攝）

近日由張繼聰主演的賀歲片《飯戲攻心2》與《盜月者》分別斬獲超過3000萬及2000萬票房，張繼聰笑言不能稱為他成為5000萬票房男星，亦感謝觀眾的支持：「其實我有份演嘅兩套，或者城城、家棟哥主演嘅，口碑都好好！我覺得呢樣最緊要，新嘅一年大家都肯入返戲院睇戲。」早前Edan呂爵安曾許下諾言票房成績好便會露出「八月十五」，張繼聰笑言：「佢哋年輕人，希望佢講得出做得到啦！」亦笑言不會為大家追福利債：「冤有頭債有主，邊個認咗頭就主力搵返嗰個！追擊返個八月十五，我哋呢啲主力食花生、開心宣傳！」

張繼聰笑言不會代大家向Edan呂爵安追討露出「八月十五」的票房福利。（資料圖片）

至於新年期間，張繼聰表示已攜同太太謝安琪看過賀歲片，但亦因病而閉關休息數天：「睇咗喇！其實我比較慘啲！我新年不停瘋狂謝票，差唔多到年廿八、全部都中晒（病晒），你見我哋咁親密接觸，都知我除咗喺佢哋身上分到啲旺氣之外，都分到啲病菌！」他亦笑指與謝安琪看過兩部主演新作早場：「我老婆都好好，分別陪我睇咗《飯戲攻心2》同埋《盜月者》。我哋而家鍾意睇早場嘅，比較接觸到多啲年紀大嘅長者觀眾。」

張繼聰表示新年期間與太太謝安琪到戲院早場《飯戲攻心2》及《盜月者》。（陳順禎 攝）

太太謝安琪於第42屆香港電影金像獎憑《4拍4家族》提名「最佳女主角」，張繼聰表示「好戥佢開心，希望今年可以滔到佢光！拖住佢手行下紅地氈，我係好樂意滔光嘅！」除了作為太太的陪襯，他亦高度讚揚太太的演出：「佢真係好畀心機演、演得好好，其他連埋佢五位嘅提名人我都識，都係比較年青嘅女演員。」至於會否偏心，張繼聰笑言：「梗係有偏心啦！但係邊個攞都好，佢哋全部都未攞過，好戥個影壇開心。」將與太太謝安琪踏上金像獎紅地氈，張繼聰表示不會禁止太太穿上性感戰衣：「人哋嘅大日子就唔好出聲啦！同埋個老婆靚怕咩啫，咪由佢着囉！」他亦表示與去年主客身份轉換，相當有趣：「舊年都好感謝佢陪我行紅地氈，今年陪佢行，都幾威㗎！」