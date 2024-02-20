林家棟傾力提攜新晉電影創作人　新春不眠不休：初三傾到凌晨五點

「香港專業電影攝影師學會」今晚（20日）舉行36週年晚宴，除了一眾業內青黃電影攝影師出席盛會外，影帝林家棟、導演兼攝影師劉偉強、張繼聰、周家怡及楊偲泳等多位演員亦有出席，同賀學會週年紀念。晚宴前，林家棟在現場接受傳媒訪問，分享龍年電影拍攝計劃，以及與攝影師相處期間的火花。

「香港專業電影攝影師學會」舉行週年晚宴，資深影帝林家棟出席。（陳順禎 攝）

林家棟今日現身晚宴時，以髮髻新造型現身，談到新髮型會否影響拍攝電影連戲，家棟笑言：「冇！因為拍完曬喇！今年都好飽，呢期排咗幾部戲出嚟，走宣傳都搞到我（頭暈）嚟緊仲有啲戲會上，基本上我而家籌劃緊啲劇本，籌劃劇本緊要啲。」他亦透露接下來除了繼續傾力提攜新一代創作人，亦會與影壇前輩緊密合作：「新舊電影人都有，有啲前輩都會問可唔可以搵我監製，我都會請佢攞個大綱嚟、大家傾下。新人更加要，多數我就咬住唔放嘅，上嚟我公司傾，唔知初二定初三傾到（凌晨）五點鐘！」但表示未知能否今年內開拍，要視乎新人寫作進度及大家想法上的方向。至於自己籌備的劇本，林家棟則表示：「今次需要多啲唔同政府部門合作，我自己個劇本比較繁瑣，要傾好多、配合到先開到。」

林家棟透露，新年期間於初三當晚仍與新晉電影創作人討論劇本至凌晨五點鐘。（陳順禎 攝）

拍攝電影超過二十年，林家棟不論作為演員或監製，均與不少攝影師合作，他表示除了創作人，亦希望與更多不同前輩或新晉攝影師合作：「早幾日有位前輩導演同我講，問我認唔認一位攝影師、佢OK㗎！我話冇見佢好多年，但係有機會可以合作下。其實唔一定剩係創作人，攝影師我哋都希望有多啲唔同嘅人出現，希望觀眾鍾意。」除了互相發掘新合作對象，亦不時會向其他電影製作人推介。

除了提攜新晉電影創作人，林家棟亦表示希望與不同攝影師促成合作。（陳順禎 攝）

作為演員，林家棟亦笑指曾經被不少攝影師鬧過，他笑言：「好多！『泰哥』黃岳泰啦！會長（姜國民）啦成日都鬧人㗎啦！」但他亦補充指：「攝影師就最好嘅，因為同導演拗就有情緒嘅，攝影師就唔關佢事、唔會有情緒，但係鏡頭底下就發現啲演員精神分裂。」亦表示不少攝影師眼光非常獨到：「同導演拗到發曬火，但係喺鏡頭裡面又係另一樣嘢，攝影師睇到嘅嘢就唔一樣囉！」

林家棟笑言曾被「香港專業電影攝影師學會」永遠榮譽會長黃岳泰鬧過。（陳順禎 攝）

林家棟笑言曾被「香港專業電影攝影師學會」現任會長姜國民鬧過。（陳順禎 攝）

林家棟笑言曾被「香港專業電影攝影師學會」永遠榮譽會長黃岳泰、現任會長姜國民鬧過。（陳順禎 攝）