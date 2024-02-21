Disney+2024年精彩韓劇陸續上線　宋康昊朱智勛韓孝周逐一現身

2023年，Disney+一部《Moving超異能族》，成為網上熱話，掀煲劇熱潮。Disney+日前便正式公布更多2024年即將上線的精彩韓國原創作品，與觀眾一同擁抱更大、更富娛樂性的無限宇宙！

由《王后傘下》女主角金惠秀主演。劇集以現代首爾為背景，講述一班精練的記者於報導了一則具爭議性的事件後為自己職業生涯所奮鬥的故事。(《觸發》劇照)

最新的作品包括：《支配物種》(Blood Free)、《觸發》(暫譯)(Unmasked)、《暴君》(暫譯)(The Tyrant)、《江南暗組》(暫譯)(Gangnam B-Side)、《韓星地帶：求生大作戰3》(The Zone: Survival Mission Season 3)以及早前已公布並備受期待的《逆貧大叔》(Uncle Samsik)和由全球大熱鉅製《Moving超異能族》作者姜草所創作的最新作品《照明商店》(暫譯)(Light Shop)。

華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士(Carol Choi)表示：「我們將承接去年亞太地區作品的成功與迴響，於本年度繼續與亞太地區最頂尖的故事創作者合作壯大我們的亞洲原創作品系列，聯同有質素及具備潛力的業內人士，一同擴展我們對創作的熱忱。」

Disney+同時更搶先為大家呈獻尚未正式公布的韓國原創作品大綱，讓大家感受一下劇集的多元性，包括：

劇集由《屍戰朝鮮》朱智勛及《Moving超異能族》韓孝周領銜主演。（《支配物種》劇照）

《支配物種》(Blood Free)

由《屍戰朝鮮》男主角朱智勛及《Moving超異能族》女主角韓孝周領銜主演。故事將會以一位被昔日失敗所困擾的前保鑣而開展，他發現自己被招募至一家備受爭議的培植肉類實驗室公司，擔任起保護行政總裁，同時亦是於致命襲擊下的倖存者的要務，從此他將陷入於千絲萬縷、錯綜複雜的境況之中。

《觸發》(暫譯) (Unmasked)

由《王后傘下》女主角金惠秀主演。劇集以現代首爾為背景，講述一班精練的記者於報導了一則具爭議性的事件後為自己職業生涯所奮鬥的故事。隨著時間的流逝，為求保住飯碗，記者團隊需要偵破一項不可能的任務 — 一宗長達二十年，涉及一名著名演員失蹤的懸案。

故事以一名美國政府特工試圖找回從韓國政府竊取致命新病毒的故事而展開。（《暴君》 劇照）

《暴君》(暫譯) (The Tyrant)

劇集將以一名美國政府特工試圖找回從韓國政府竊取致命新病毒的故事而展開。在這部充滿動作場面的劇集之中，每分每秒都充斥著驚險的元素！全球情報機構將與邪惡勢力展開鬥爭，以求防止病毒在世界各地傳播。

《江南暗組》(暫譯) (Gangam B-Side)

全新緊張刺激的犯罪韓劇。故事講述一位賤民偵探因女兒的朋友失蹤後再次重操故業！為求尋回於首爾江南地區失蹤的朋友，這位偵探將深入調查一個充斥著罪惡、毒品、腐敗的世界，以揭開威脅著市內最富有的上流階層的秘密！

《韓星地帶：求生大作戰3》(The Zone: Survival Mission Season 3)

廣受歡迎的韓綜正式續訂至第三季！由「綜藝女皇」權俞利、「國民MC」劉在錫繼續出征，並加入兩位全新主持：前UFC終極格鬥冠軍賽選手、亞洲名將金東炫以及人氣YouTuber Dex！全新的四人組合將會一同面對比以往更複雜的全新挑戰，為觀眾帶來更大的歡樂！

早前已公布宋康昊會首度拍攝劇集。（胡凱欣 攝）

《逆貧大叔》(Uncle Samsik)

劇集由《上流寄生族》韓國首位康城影帝宋康昊及《陽光先生》演技派男神卞耀漢主演。故事以60年代的韓國為背景，講述雄心壯志的理想主義者金產(卞耀漢 飾)一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。決心要取得成功的金產，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人朴斗七(宋康昊 飾)注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標而進發！

劇集改編自2023年全球爆紅韓劇《Moving超異能族》創作人姜草筆下同名熱門網絡漫畫《照明商店》。（《照明商店》劇照）

《照明商店》(暫譯) (Light Shop)

劇集改編自2023年全球爆紅韓劇《Moving超異能族》創作人姜草筆下同名熱門網絡漫畫《照明商店》，講述一群互不相識的陌生人所經歷的故事。每個人都努力地接受過去所帶來的創傷，過着平凡日子。每個角色都被位於破舊小巷盡頭的一家燈飾店莫名其妙地吸引着。於做事謹慎的店主守護下，燈店中藏着通往陌生人過去、現在與未來的鑰匙。劇集由《屍戰朝鮮》朱智勛 、《上流寄生族》李姃垠、《Oh 我的鬼神大人》朴寶英、《燥底師兄生擒富二代》裴晟佑聯手主演。