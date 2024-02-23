王晶談賀歲片觀後感遭出征　網民怒轟踐踏賈玲：高高在上惺惺作態

2024年內地賀歲檔電影競爭激烈，單計大年初一已經有八部電影同步上畫，其中由賈玲執導的話題之作《熱辣滾燙》，上映接近兩週已斬獲超過30億元人民幣票房，成為賀歲冠軍；張藝謀的大師鉅製《第二十條》亦相當受歡迎，兩週內累計收報近18億元人民幣。對於多部內地電影創出票房佳績，近日香港導演王晶於微博分享賀歲片觀後感，客觀分析張藝謀新作的成功之處，卻被認為過度吹捧《第二十條》、有意踐踏《熱辣滾燙》，於是慘被網民群起出征！

王晶昨日於微博上分享對賀歲檔作品《第二十條》及《熱辣滾燙》的觀後感想，遭到內地網民群起出征。（視覺中國）

賈玲自導自演作品《熱辣滾燙》，在內地上映兩星期內，斬獲超過30億元人民幣票房。（《熱辣滾燙》電影劇照）

張藝謀導演新作《第二十條》兩週內票房累計收報近18億元人民幣。（《第二十條》劇照）

王晶於個人微博上分享，指新年期間分別觀看《熱辣滾燙》與《第二十條》兩部電影：「《熱辣》的出色宣傳與賈玲的賣命減肥打拳，值得有這樣的票房回報。但以戲論戲，我認為《第二十條》是張藝謀導演這幾年來的最佳作品，是2024繼《繁花》後給我的又一驚喜，題材尖銳，能通過真是令人對中國電影更有期望了。」

王晶昨日於微博上分享《第二十條》與《熱辣滾燙》的觀後感想，卻被圍攻指過度吹捧張藝謀的新作，踐踏賈玲為拍攝所付出的努力。（王晶微博截圖）

對於王晶高度評價張藝謀新作，簡述《熱辣滾燙》驕人票房的原因，令不少網民認為王晶以資深影人的身分，由上而下地發表高見偉論，亦貶抑了賈玲的努力，僅將票房成就歸功於「出色宣傳」與「賣命減肥打拳」的話題性。

賈玲為演拳擊手激減過百磅，吸引不少觀眾入場。（網上圖片）

王晶於觀後感中，讚揚《第二十條》各方面的水準：「五條線脈絡分明，演員個個有戲，導演功力令人佩服。」更續以數百字點名盛讚趙麗穎、潘斌龍、雷佳音與馬麗的演出，認為各位演員的表現具突破性，改變自己作為觀眾的印象，亦將人物面貌發揮得淋漓盡致，直言：「演技大爆發！」總結時亦表示：「散場時我心中想：這才是真正的張藝謀！」

王晶從《第二十條》的敘事結構、演員表現及導演功力等各方面進行評價。（視覺中國）

然而，內地網民出征王晶時，對於他誇讚演員的部分感到反感，認為王晶的評價角色演繹的用詞如「楚楚可憐」、「小女人」等具有「男性凝視」與「厭女」成分，稱讚男演員時重視演技表現；談演員時則具有強烈個人觀感。網民紛紛留言怒轟：「這影評顯得他很小家子氣」、「一副高高在上惺惺作態的樣子」、「一股爹臭味」、「感覺他嘴好欠的感覺，很自以為是」。加上王晶被網民認為輕描淡寫地形容賈玲減肥打拳所付出的努力，忽略票房成功背後的大眾認同，對廣大觀眾群有欠尊重。