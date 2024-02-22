辣手保姆︱Bella Thorne發育透視激突　19歲演出女女激吻惑力爆燈

26歲荷里活性感女星Bella Thorne，昨日（21日）於米蘭出席秋冬時裝週品牌活動期間，以超透視連身長裙現身，不僅展示沙漏型豐滿身材，逼爆上圍更疑似激突、若隱若現，背面更露出蜜桃美臀與腰間紋身，性感度爆燈，成為出席活動的影星與名模中的焦點！

Bella Thorne以超性感透視連身長裙現身米蘭時裝週，豐滿上圍更透視激突！（視覺中國）

Bella Thorne以超性感透視連身長裙現身米蘭時裝週，豐滿上圍更透視激突！（視覺中國）

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Bella Thorne曾主演2017年電影《辣手保姆》（The Babysitter），劇情講述年輕火辣的美女Bee到小男孩Cole家中擔任保姆，但Bee原來是一位撒旦邪教成員，與一眾年輕的成員千方百計要Cole乖乖聽話，情節亦充滿顛覆倫理的性愛情節。在電影中，當年年僅19歲的Bella Thorne不但展現不少超誘惑甫士情挑小男孩，更與同為女主角的Samara Weaving上演同性親吻戲份，畫面極為震撼與性感！

Bella Thorne於19歲時便性感上陣演出《辣手保姆》，當時已經非常誘人。（《辣手保姆》電影劇照）

在《辣手保姆》初試性感的Bella Thorne，是典型的金髮大眼美女。（《辣手保姆》電影劇照）

Bella Thorne事隔七年，身材與當年演出《辣手保姆》時變化甚大，不僅更為豐滿圓潤，上圍及美臀更進一步發育，渾身散發性感惑力，五官亦比當年減少一份稚氣、更添成熟！可惜近年Bella Thorne參演電影大多為美國本土的中低成本作品，較少出口到歐亞地區放映，讓她縱然有潛力成為下一代性感女神，知名度至今仍然有限。

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