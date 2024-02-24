3體︱《流浪地球》作者劉慈欣親任顧問　劇集主角離奇由男變女？

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，並將於3月21日正式啟播。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，他們在死前均聲稱物理學不存在，一眾死者均與一個名為「科學邊界」的組織有關。為了查明真相，一班主角進入一款虛擬實境遊戲，接觸其中一位自殺物理學家的母親葉文潔。主角們陸續了解三體的存在，並發現了三體的真相，人類的存亡岌岌可危。

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

劉慈欣任顧問

內地此前曾改編《三體》成為劇集，然而播出後評價兩極，亦被認為影視改編手法出現問題。於是Netflix進行改編時，特意請原著作者劉慈欣、負責英文翻譯的雨果獎得獎作家劉宇昆擔任製作顧問，以保持原汁原味！

劉慈欣為Netflix劇集《3體》擔任顧問。（視覺中國）

主角離奇由男變女

Netflix拍攝的《3體》早前公開角色劇照，被書迷發展男主角汪淼離奇消失！原著小說中，汪淼是一位物理學家，《3體》劇集中卻將角色改名為Auggie Salazar，由墨西哥裔女星Eiza González飾演。同時，劇集亦將汪淼的戲份分配到其他角色身上，較大覆度改編劇情。而《三體》原著中與汪淼一同調查案件的警察史強，則成為劇集男主角大史，並由《奇異博士》（Doctor Strange）系列華裔男演員Benedict Wong飾演。

《三體》原著小說男主角汪淼，在劇集《3體》裡變成女主角Auggie Salazar，由墨西哥裔女星Eiza González飾演。（《3體》劇集劇照）

兩代葉文潔

劇集的角色選角更加國際化，引發了一系列三體危機的始作俑者物理學家葉文潔，由華裔美國演員Rosalind Chao飾演，佔劇情三集的少女版本葉文潔則由華裔美國演員Zine Tseng飾演。有網絡評論認為Netflix版兩代葉文潔展現較豐富的氣質，更貼合故事背景身處的年代感。

三體危機的始作俑者物理學家葉文潔，由華裔美國演員Rosalind Chao飾演。（視覺中國）