柏林影展｜《叔叔》導演新作《從今以後》　為港爭光榮獲泰迪熊獎

《叔‧叔》導演楊曜愷的最新作品《從今以後》，早前於柏林影展進行世界首映，今日（24/2）傳來好消息，電影勇奪柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片獎，這也是自1998年關錦鵬執導的《愈快樂愈墮落》後，事隔26年後香港電影再次獲泰迪熊獎。



導演楊曜愷表示十分榮幸，觀眾及評論人的反應好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！（大會提供）

獲此殊榮，導演楊曜愷在社交媒體表示超級開心！「我們在柏林影展獲得了泰迪熊獎！我要感謝《從今以後》的演員和團隊令我夢想成真！」其後導演楊曜愷更感性表示：「從2020年開始展開《從今以後》劇本創作之旅。輾轉四年後，終於能在柏林影展進行世界首映。我們十分榮幸觀眾及評論人的反應好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！《從今以後》即將在香港上映，希望香港觀眾亦會同樣擁愛這套電影。我們迫不及待將《從今以後》帶回香港！昨晚是一趟夢想成真之旅，希望不在場的嘉雯與其他工作人員能與我們遠距離分享這份喜悅。」

《從今以來》台前幕後一起出席柏林影展。（大會提供）

主演區嘉雯一早起來就收到好消息：「今早起來收到楊導演的捷報，十分開心，我們團隊的努力得到肯定，看見Ray拿着Teddy Award的照片及團隊慶功宴的照片，好開心呀！」另一女演員，是為該片復出幕前的李琳琳，她得知消息後亦興奮表示：「首先，我要恭喜導演楊矅愷以及《從今以後》全體，有機會參與演出令我獲益良多。《從今以後》得到柏林影展 Teddy Award 最佳劇情片獎係導演及全體人員用心合作的最佳回報。《從今以後》在香港上映時請大家多多支持！」

主演區嘉雯都有出席柏林影展，而上次更憑導演的《叔‧叔》奪得金像獎最佳女配角。（大會提供）

今次區嘉雯在戲中飾演女同志。（《從今以後》劇照）

柏林影展泰迪熊獎創設於1987年，1992年正式成為柏林影展官方所頒發的獎項之一，泰迪熊獎是表彰以LGBTQ+為題材的電影獎項，向來有同志電影獎項的最高榮譽之稱，每年會頒發一部最佳劇情片，一部最佳短片和一部最佳紀錄片。影展期間，凡以LGBTQ+題材創作的劇情片、紀錄片、短片皆有機會獲獎。《從今以後》入選本屆柏林影展全景單元(Panorama)，亦一舉為香港再度拿下泰迪熊獎，更是華人電影圈第三次（1998年《愈快樂愈墮落》、2007《刺青》）獲泰迪熊獎最佳劇情片的肯定。

李琳琳希望《從今以後》在香港上映時，大家多多支持！（《從今以後》劇照）

《從今以後》以一對女同志的關係作為切入點，一方面從嶄新角度審視上述主題，另一方面亦期望能深入探討今時今日 LGBTQ+ 在香港的權利。《從今以後》講述Angie（區嘉雯 飾）與同性伴侶 Pat（李琳琳 飾）廝守40年後，對方在夢中猝死遺下她一人，因 Pat 生前沒有訂立遺囑，引發 Angie 和 Pat 血親的利益衝突。當一個夢寐以求的安樂窩就在伸手可及之處，家庭成員會否放棄這個上車美夢，本着為親情、良知和道德之名？