柏林影展｜「寒冬戰士」施巴斯坦奪最佳演員　67分鐘紀錄片獲大獎

《第74屆柏林影展》於香港時間今日（25日）凌晨閉幕，紀錄片《Dahomey》勇奪最佳影片金熊獎，這部片長67分鐘的作品，記錄了26件文物在西非博物館展出的過程，女導演Mati Diop拍攝文物從巴黎運送至貝南首都柯多努，為歷史賦予真正靈魂，其執導的首部長片《Atlantics》於2019年拿下康城影展評審團大獎，前途無可限量。

身為評審的許鞍華頒發最佳導演給來自多明尼加的Nelson Arias。（視覺中國）

而最佳演員銀熊獎由「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）憑《A Different Man》奪得，英國女星Emily Watson憑《Small Things Like These》拿下最佳配角。南韓導演洪尚秀與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）三度合作的《旅行者的需求》就獲頒評審團大獎。

2024 第74屆柏林影展「主競賽」得獎名單：

最佳影片金熊獎：《Dahomey》（法國）

評審團大獎銀熊獎：《旅行者的需求》（韓國）

評審團銀熊獎：《The Empire》（法國/德國/意大利/比利時）

最佳導演銀熊獎：Nelson Arias《Pepe》（多明尼加）

最佳主角銀熊獎：賽巴斯汀史坦《A Different Man》（美國）

最佳配角銀熊獎：Emily Watson《Small Things Like These》（英國）

最佳劇本銀熊獎：《Dying》（德國）

傑出藝術貢獻銀熊獎：《The Devil's Bath》（奧地利/德國）