幕府將軍︱專訪武士真田廣之　從影40年最大挑戰：不希望炫耀武藝

迪士尼旗下串流平台Disney+原創史詩式劇集《幕府將軍》（Shōgun）將於明日（27日）獨家首播。《幕府將軍》改編自James Clavell筆下小說，故事背景為百年內戰期間的日本，更由「荷里活銀幕武士」真田廣之、淺野忠信、Cosmo Jarvis及澤井杏奈主演，陣容強大而新鮮！早前真田廣之與Cosmo Jarvis就新作接受《香港01》專訪，分享演出史詩劇集的挑戰之餘，真田廣之更談到香港電影對他的影響！

真田廣之在《幕府將軍》劇集裡飾演吉井虎長，他更兼任劇集監製一職。（《幕府將軍》劇集劇照）

英國歌手Cosmo Jarvis近年跨界成為演員，在電影裡飾演外國水手John Blackthorne一角。（《幕府將軍》劇集劇照）

參演不少荷里活電影的日本演員淺野忠信，亦主演《幕府將軍》劇集。（《幕府將軍》劇集劇照）

荷里活日本女演員澤井杏奈（Anna Sawai）則為《幕府將軍》劇集女主角。（《幕府將軍》劇集劇照）

從影超過四十年真田廣之，由出道拍攝日本電影發展至荷里活，在觀眾心目中的銀幕武士形象非常深刻，過去的作品如《最後武士》（The Last Samurai）、《浪人47》（47 Ronin）甚至Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）與《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）形象均非常鮮明。真田廣之專訪中表示，重返古裝日本武士作品有不一樣的挑戰：「這次我們嘗試創作劇本重塑影像中的日本，不單從Blackthorne的『藍眼睛』去看，但也從不同日本人角色的目光出發，與過去我拍攝與日本歷史有關的許多作品非常不同。」他亦希望作品具有獨特性：「我們盡量追求原創性，是我最大的挑戰！」

真田廣之受訪時表示，《幕府將軍》劇集除了由John Blackthorne的「藍眼睛」看日本戰國時期，亦從多位日本角色觀看當時的歷史。（《幕府將軍》劇集劇照）

真田廣之由日本電影及至到荷里活發展，大銀幕的日本武士形象深入民心。（《最後武士》電影劇照）

真田廣之甚至於Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》裡飾演日本武士式的黑道頭目。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影截圖）

至於近年跨界成為演員的英國歌手Cosmo Jarvis，分享首次參演日本古裝作品時表示：「《幕府將軍》是一個非常複雜的故事，世界觀非常宏大、牽涉許多劇情角色，也發生在一個日本歷史上非常獨特的時期。所以演繹角色時的最大挑戰，是確保維持到角色處於時期中的心態，是我拍攝期間每日面對的挑戰。」

Cosmo Jarvis表示拍攝《幕府將軍》時，最大挑戰是保持角色於日本該獨特時期裡的心態。（《幕府將軍》劇集劇照）

真田廣之與Cosmo Jarvis在《幕府將軍》劇集中均有不少武士式武打場面，大半生演繹武士的真田廣之直言仍有挑戰性：「嘗試從武打動作設計中突破是極大的挑戰，我不希望武打是炫耀的表演，而是要合乎作品時代背景，這項堅持對我來說非常重要，而且要在每一個篇章、橋段也要保持連貫性。」

真田廣之表示希望武士武打的表演不會流於炫耀表演。（《幕府將軍》劇集劇照）

而演出經驗相對較淺的Cosmo Jarvis則笑言：「Blackthrone不是一位久經訓練的戰士，我們有一個非常好的動作指導團隊，我只須要按照他們的指示去做！」他亦表示能夠親身上陣的動作場面也會盡做：「我們會一同練習，他們亦一直觀察我可以做得多好、可以做得多少，但我其實想全部動作都由我做，如果保險公司能夠容許的話！」兼任監製的真田廣之則表示二十年前已經與動作團隊合作過，所以拍攝時一拍即合，亦交換了不少意見想法。

Cosmo Jarvis表示如果保險公司容許的話，他希望每個武打場面都由自己親自演出。（《幕府將軍》劇集劇照）

真田廣之出道不久便在日本電影建立深刻的武士形象，更於八十年代主演香港電影《龍之忍者》及《皇家師姐2：皇家戰士》，與奧斯卡影后楊紫瓊合作。提到與香港電影的淵源，真田廣之笑指：「回想起來我真的拍過不少香港動作電影，香港電影的基因已經在我的血液中，但我也不敢說哪一部是代表作。但作為亞洲影壇重要的一員，我也從香港動作電影吸收到許多養份。」

真田廣之早於八十年代已主演香港電影，更與奧斯卡影后楊紫瓊合作。（《皇家師姐2：皇家戰士》電影劇照）