可憐的東西｜愛瑪史東服飾有性寓意　誇張膊頭位象徵男人性器官

《可憐的東西》（Poor Things）即將在2月29日香港上映，電影繼續橫掃獎項，包括本周的《第77屆英國影藝學院電影獎頒獎典禮》上榮獲5個獎項，包括最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝髮型、及最佳視覺效果，有望問鼎奧斯卡大獎。

電影繼續橫掃各大電影獎項。（《可憐的東西》劇照）

電影被譽為會動的藝術品，以大膽色彩帶來幽默感，當中各種美術造型功不可沒。其中包括由Holly Waddington操刀的服裝，女主角愛瑪史東（Emma Stone）更指其中幾件是她職業生涯中最喜愛的服裝，而Holly Waddington亦獲得奧斯卡「最佳服裝設計」提名。

女主角初期服裝似女性生殖器

女主角貝拉（Bella）外表是熟女之身，但僅有幼兒的心智，後來漸漸成熟長大，因此服裝都隨她成長而改變。貝拉的衣服華麗而美麗，但初期就會帶有兒童的感覺，因此她就像孩子一樣，常常以不完整、半長半短的服裝登場，而且設計元素中亦會有泡泡裝、軟軟的海綿感，像小朋友的衣服一樣。

Holly Waddington在訪問中表示：「我想要真正有如孩子般的布料，拼布、荷葉邊、泡泡紗，感覺有點像尿布的東西，還有大量女性生殖器的參考資料，有一件我們稱之為『陰道襯衫』的上衣，然後還有『陰蒂襯衫』，它們中間有一條劃痕，然後有很多褶襇。」

服指將裙子的膊頭位，設計成幾乎像陰莖一樣。（《可憐的東西》劇照）

誇張衣袖象徵男人性器官

隨著貝拉成長，她亦像青少年一樣開始探索性愛世界。「性」是《可憐的東西》的重要元素，因此服裝上都巧妙地以此作靈感。貝拉很多服裝都配上誇張衣袖與幾乎像男人性器官的裙子，這些都是來自導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的明確指示，成就一件又一件富有意象的藝術品。Holly Waddington：「裙子幾乎是像陰莖一樣的，它們基本上看起來像巨大的陰莖。我喜歡衣服以某種方式形塑出身體部位的想法，並且有一種難以控制的有機特質。」

《可憐的東西》不乏性愛場面︰

愛瑪史東最愛白色婚紗

當中愛瑪史東最愛的是一套白色的婚紗，當然其衣袖亦是前所未有地大。Holly Waddington：「在我們遠赴布達佩斯並做所有的研究之前，我就已經排定了一切，並準備了20世紀初法國設計師Madeleine Vionnet的設計參考板，她非常才華橫溢，她是在1930年代提出斜裁的人。我覺得這種橫條的組合，對於婚姻來說是個很好的比喻，感覺很適合貝拉的婚紗，就像個籠子，而又幾乎可以完全透視過去。」

愛瑪史東最愛白色婚紗。（《可憐的東西》劇照）

愛瑪史東更表示：「當我穿上時，我快哭了。它薄而精緻，但也無比堅挺。有點像我對性之本質的看法，脆弱和自信相互融合，對我來說，那就是這件婚紗所象徵的，它是非常有影響力的宣言。」