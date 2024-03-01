沙丘瀚戰2︱安雅泰萊采兒絕密曝光　遠赴非洲沙漠取景剪剩幾秒？

2024年荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）今日搶先在香港上映。電影除了由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）領軍主演外，亦有奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Léa Seydoux及Anya Taylor-Joy等演員加盟。其中，曾主演《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）的Anya Taylor-Joy戲份保密度極高，角色與造型一直未被公開，令影迷非常期待！

以下內容含有《沙丘瀚戰：第二章》劇透，未有場睇嘅觀眾慎入！

《沙丘瀚戰：第二章》由添麥菲查洛美主演，已於2月29日在香港上映。（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

Anya Taylor-Joy於《沙丘瀚戰：第二章》的角色一直對外保密，令觀眾非常期待。（視覺中國）

《沙丘瀚戰：第二章》上映，而Anya Taylor-Joy的神秘角色亦正式揭盅，她在電影裡飾演Alia Atreides，是男主角保羅亞崔迪未出生的妹妹。劇情中，保羅透過預視未來的能力，看到尚在母腹的妹妹，站在沙漠中與自己對話，Anya Taylor-Joy則有一個幾秒的超特寫鏡頭。

Anya Taylor-Joy在《沙丘瀚戰：第二章》被剪剩一個特寫鏡頭！（視覺中國）

由於Alia Atreides在本集的正式時間線裡尚未出生，所以角色主要透過母親積西嘉夫人（Rebecca Ferguson 飾）表達，積西嘉夫人不時詭異地對保羅說出妹妹的想法與意見，並有不少母腹胎內的「戲份」。但在劇情中，Alia的存在感已非常強烈，對積西嘉夫人與兄長保羅的母子關係影響甚大，亦在母腹裡繼承預言、未出世便左右整個宇宙大局。

Anya Taylor-Joy在電影裡飾演的Alia Atreides，不時透過母親積西嘉夫人與哥哥保羅對話。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

雖然Anya Taylor-Joy的正式戲份被剪接剩下一個鏡頭，然而《沙丘瀚戰》團隊卻未有因此節省成本，劇組攜同Anya Taylor-Joy遠赴非洲沙漠拍攝，以捕捉這位群主在大漠下登場的重要一幕。按照劇情發展預示下，Anya Taylor-Joy飾演的群主Alia Atreides在第三章的戲份將會至為關鍵，觀眾可以期待她驚人的發揮！