旺卡︱沉浸體驗超簡陋遭投訴回水　朱古力實驗室驚變《絕命毒師》

2023年底上映的荷里活歌舞電影《旺卡》（Wonka）深受家庭觀眾歡迎，在電影上映後，蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）早前舉行以《旺卡》為主題的沉浸式體驗展覽館，由沉浸式活動公司光明會之家（House of Illuminati）舉辦，宣稱將有「前所未見的朱古力奇幻旅程」作為驚喜。然而活動吸引大批親子觀眾參加後，卻發現「有驚無喜」，更有家長盛怒下報警！

蘇格蘭格拉斯哥早前舉行以《旺卡》為主題的沉浸式體驗展覽館，吸引大批親子觀眾到場後發現「有驚無喜」，更有家長盛怒下報警！（《旺卡》電影劇照）

據外媒報道，光明會之家舉行名為「威利的朱古力體驗」（Willy's Chocolate Experience）活動，入場費高達35英磅（約港幣347元），並承諾打造出「充滿奇断創意與迷人驚喜的旅程」，宣傳相片更利用人工智能生成的展覽模擬相片作招徠。然而數百親子觀眾日前排隊超過半小時後入場發現，展覽竟為一個半空的倉庫，現場布置亦非常簡陋，掛上幾幅大型圖像橫額及疑似《絕命毒師》（Breaking Bad）的實驗室現場便了事。

威利旺卡沉浸體驗館網站裡，以幾張人工智能生成的圖片作招徠，並沒有現場設置的相片。（活動網站圖片）

威利旺卡沉浸體驗館網站裡，以幾張人工智能生成的圖片作招徠，並沒有現場設置的相片。（活動網站圖片）

威利旺卡沉浸體驗館網站裡，以幾張人工智能生成的圖片作招徠，並沒有現場設置的相片。（活動網站圖片）

活動開幕幾個小時候，因為接獲大量投訴而宣布腰斬，蘇格蘭警方亦收到相關投訴，派員到場處理。光明會之家事後發表聲明，解釋指由於供應商問題令「最後關頭未能達至滿意效果」而取消活動。主辦方亦表示：「我們對發生的事件深表歉意，將會向每一位購票入場的參加者全額退款。」

活動現場掛上幾幅疑似《旺卡》電影主題的圖像橫額。（網上圖片）

《旺卡》的「朱古力實驗室」更被還原成疑似《絕命毒師》式的製毒工場。（網上圖片）