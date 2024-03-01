李英愛奪卓越亞洲電影人大獎　下周日訪港︰原來仍有很多人記得我

《第17屆亞洲電影大獎》今日（1/3）正式宣布，今屆「卓越亞洲電影人大獎」 將頒給兩位來自不同地區的亞洲演員，其中一位正是入行超過三十年，素有「氧氣美女」之稱的資深韓國演員李英愛。對於此次獲獎，李英愛早前為大會拍下得獎感受，並謙稱︰「原來仍有很多人記得我」而李英愛更會下周日（10/3）親自來港出席頒獎禮領獎。至於另一位得獎者將稍後再公布。



李英愛獲《第17屆亞洲電影大獎》頒發「卓越亞洲電影人大獎」。（大會提供）

李英愛於 1993年憑劇集《你家的老公如何》開始其影視生涯，其後演出的劇集《醫家兄弟》、《最愛是誰》及《火花》等均膾炙人口。2000年，她與頂級男星李炳憲、宋康昊合演由朴贊郁執導的電影《JSA安全地帶》，電影更成為年度韓國本土電影票房冠軍。香港導演陳可辛也因看了這部電影，邀請她參與許秦豪執導的《春逝》，促進香港和韓國電影人交流，意義重大。

李英愛參與的JSA安全地帶，成為港人認識她的契機。（《JSA安全地帶》官方宣傳海報）

李英愛主演的作品也走出韓國，對推動韓流在世界各地發展起了里程碑式的積極作用，當中2003年劇集《大長今》在世界90多個國家及地區播映，讓世界觀眾認識韓國歷史。她更在2015年撰寫《李英愛的晚餐：從韓國飲食文化發現的美麗故事》一書，從飲食中介紹韓國生活文化。

《大長今》一劇更在亞洲掀起熱潮。（《大長今》劇照）

李英愛︰原來仍有很多人記得我

李英愛已確認來港出席在3月10日，於西九文化區戲曲中心舉行的《第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮》，親自接受獎項。而她早前就為《第17屆亞洲電影大獎》接受訪問，被問到得獎感受時，他表示︰「感到十分高興和榮幸。在這段時間原來仍有很多人記得我，令我十分感恩。」對於自己主演的作品在韓國及外國都備受歡迎，李英愛：「我主演的《親切的金子》在韓國和外國都有很多人談論，很受觀眾支持和喜愛。與其說是某個特定角色特別能讓外國觀眾明白和理解，不如說原來我演的電影也可克服文化差異，我相信外國觀眾也會感受到我在作品中流露的熱情。我在作品中付出的努力，也會讓觀眾產生共鳴。」

李英愛接受大會訪問。（影片截圖）

談及《親切的金子》，李英愛繼續分享這部作品對她演藝生涯的影響。「《親切的金子》是我在《大長今》大受歡迎後接拍的作品，當時我沒想過《親切的金子》會和《大長今》一樣大獲好評。《親切的金子》在國際電影節中得到不錯的評價，我和朴贊郁導演合作的效果也很理想。那時我在想，描述一個女性復仇的過程，這樣的故事能讓世界各地觀眾喜愛，引發他們的興趣嗎？最終這部電影讓我挑戰自己，增強了我的信心，所以《親切的金子》可說是我演藝生涯的轉捩點。」

李英愛將於下周訪港。（大會提供）

李英愛認為現時很多電視劇和電影中的女性形象，和以前相比都更有挑戰性且更多元化，角色設定比以前更廣闊，觀眾也可從中看到亞洲女性的多樣性，她解釋說：「電影提供了渠道讓我逐步由最初較平面的角色，漸漸變得更多樣性，角色的色彩也更豐富。那些女性角色為我帶來積極和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向地展示女性的面貌。」她認為自己的學習階段從未停止，如果真的要給那些希望闖出名堂的演員們意見，她會說要堅持不懈：「只要堅持，最終就能建立自己的風格和特色，並由此產生專屬你的深度。初時的表現可能會較弱，但假以時日就會變得紮實；只要對自己的立志毫不動搖，就能打好基礎。」

.