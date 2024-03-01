《慶餘年2》創下1200萬預約觀看人數　Disney+獨家香港同步放映

由張若昀、李沁主演，於2019年開播的古裝傳奇劇《慶餘年》，上線後立即引發全網追劇熱潮，總播放量更於作品播放完結後突破160億大關，成為繼《琅琊榜》後最具代表性的權謀陸劇之一。大結局播放以後至今的4年間，不少痴心觀眾都持續「敲碗」，期待「飯碗CP」能夠再度現身。製作團隊也終於宣布《慶餘年2》即將載譽回歸，並已於騰訊創下近1200萬的預約觀看人數，氣勢非凡。香港觀眾亦即將可於Disney+ 獨家同步追看《慶餘年2》。

《慶餘年2》香港區將於香港作獨家放映。（《慶餘年2》海報）

《慶餘年》第一季故事講述一位身世神秘的青年范閑（張若昀 飾），歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘鍊，書寫出一段非比尋常又暢快淋漓的人生傳奇。《慶餘年》憑藉細膩複雜的故事伏筆、緊湊刺激的劇情節奏以及實力派演員間的超強火花，備受觀眾喜愛，成為陸劇歷史當中的重要作品。

《慶餘年》第二季加了不少新臉孔。（《慶餘年》微博圖片）

於《慶餘年2》宣布煞科時，主角們紛紛為劇集獻上祝福。男主角張若昀亦感性萬分：「時隔幾年，我們又一起，做了一場好夢。此去一別，期望不日再見，但願這夢慢些醒」。女主角李沁亦向粉絲表示：「餘年有幸重逢，靜待相見之時」。如今開播日期愈來愈近，粉絲們自然期待不已。於劇中比男性角色出手更凶狠暴戾的長公主李小冉，也透過社交平台寫下「瘋女人，殺青快樂」的結語。《慶餘年2》未播出就先締造了超高討論及關注度，第二季作品勢必為觀眾帶來更多精彩絕倫的角色，以及角色之間時而燒腦緊張、時而溫馨幽默的全新故事。

《慶餘年》在第一季時候留下不少迷團。（《慶餘年》微博圖片）

《慶餘年》使李沁再次走紅。（《慶餘年》微博圖片）

於第一季衝擊結局為觀眾帶來極大懸念後，《慶餘年2》承接上季故事，范閑（張若昀 飾）將會面臨史無前例的壓力、更為複雜的局面以及更加棘手的難題，范閑如何對抗二皇子（劉端端 飾）以及長公主（李小冉 飾）等人的威逼與生死考驗，並實踐母親葉輕眉的理想，將會成為第二季的重點之一。苦心等候「飯碗CP」回歸的忠實觀眾，亦將如願以償，即將見證范閑和林婉兒（李沁 飾）大婚。不過二人的甜蜜愛情卻於成婚後迎來前所未有的考驗……

《慶餘年》相當受歡迎，兩位主角張若昀、李沁更人氣急升。（《慶餘年》微博圖片）

《慶餘年2》改編自堪稱「中國網路文學神殿」、大神作家貓膩所創作的同名暢銷小說，由《慶餘年》第一季編劇王倦、導演孫皓重磅回歸製作，聯同《甄嬛傳》造型指導陳同勛、《與鳳行》美術指導趙寧、《玫瑰之戰》攝影指導林澤君，傾力製作全新一季故事。《慶餘年2》卡士除了有「范閑」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢回歸之外，將有更多實力派新角色驚喜加盟，敬請各位觀眾期待。