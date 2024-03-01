《赤壁》主題曲原唱阿蘭出新歌　與音樂人再合作︰有再圓美夢感覺

由吳宇森執導的《赤壁》於2008年上映，當時中日版主題曲《心戰》，由 中國藏族女歌手阿蘭主唱。今年2月28日，阿蘭推出全新日文EP《Night&Day》，新歌《深愛》MV亦同步上線，而今次作品更與《赤壁》主題曲的班底再合作。

阿蘭推出全新日文EP《Night&Day》。（唱片公司提供）

阿蘭近年一直專注音樂，與老東家愛貝克思（AVEX）簽約後更是頻出佳作，經過一年細心打磨，屬於阿蘭的日語歌曲終於和樂迷見面，全新EP特別請出愛貝克思旗下兩位重量級製作人井上慎二郎、德田善久為其掌舵，交出了〈深愛〉、〈空は希う(漫天寄願) 〉兩首不可多得的金曲，足見經紀公司重視之一斑！阿蘭也自剖：「《Night&Day》直白來說，是我對生活的追求，夜以繼日，跟隨自己的內心不斷前行，同時也是鞭策，希望不論何時何地都能有勇氣，去追逐自己所熱愛的事。」表示，當「Night and Day」這樣一個概念出現在眼前時，「是最符合自己當下的心境，也希望讓這種舒服自在的感覺延續到音樂當中。」

全新EP找來在《赤壁》合作過的井上慎二郎、德田善久兩位老師再合作。（唱片公司提供）

阿蘭2006年在第九屆上海亞洲音樂節獲銀獎，更是在愛貝克思全亞洲選秀活動中脫穎而出，獲得簽約資格赴日發展。公司派出濱崎步、倖田來未、小事樂團等御用製作人菊池一仁，為她打造專輯力捧，成績優異。個人第九張單曲〈久遠的河〉於日本Oricon公信榜拿下周銷量榜季軍，成為打入日本公信榜最高紀錄的華語歌手，相當難得！為名導吳宇森以三國歷史為題材的電影《赤壁》上、下集演唱的中文和日文版主題曲，更令阿蘭事業攀向巔峰。

為吳宇森以三國歷史為題材的電影《赤壁》上、下集演唱的中文和日文版主題曲，更令阿蘭事業攀向巔峰。（《赤壁：決戰天下》劇照）

說到發行新作品的契機，阿蘭表示在2022年時，為了紀念出道15週年，發行了一張黑膠精選集，從那時就冒出了想要發行日語新歌的想法，「因為一些環境因素和工作安排，這個念頭一度擱淺，最後在公司的促成下，籌備工作逐漸開始走向正軌，最終有了這張全新日文EP《Night&Day》！」

阿蘭表示在2022年時，為了紀念出道15週年，發行了一張黑膠精選集。（唱片公司提供）

而再出發就跟赫赫有名的井上慎二郎、德田善久兩位老師合作，被問到與兩位老師合作有沒有什麼難忘的事，阿蘭表示兩位老師都是很有名的音樂人，「很榮幸這張日語EP能得到兩位大師的保駕護航。不得不說，和德田善久老師在08年合作《赤壁》主題曲時就認識了，沒想到十幾年後還能有機會合作，再見面時有種再圓美夢的感覺。」阿蘭提到錄音時比較難忘的，「就是得到來自德田老師的誇讚，當老師說出『彷彿聽到了一個全新的阿蘭』時，我心裡小激動了一下，很久沒有這種師生之間的指導和欣賞，在前輩面前，感覺又變回十幾年前剛出道時候的我。」

阿蘭與粉絲分享自己閒時喜歡留在家中陪家人，私下也喜歡旅行，感受大自然。（唱片公司提供）

許久未出日文EP，阿蘭表示歌曲中的日語發音對她還是有一定的挑戰性，「在熟悉歌詞的同時，配唱期間也特別請日語專精的同事協助矯正發音。」此外，這次收錄在EP中的兩首歌，歌詞部分寫的都很有深意，阿蘭事先也做足了功課，以融入歌詞的靈魂當中，並在一次次的試唱中，慢慢加進自己的理解。「我也會做一些心理建設，把自己帶入到歌曲的故事當中，才能與這張EP合而為一。」而阿蘭也借著新EP的發行，「希望可以在音樂之外，通過語言的陳述展現更多面的我，也希望能為中日文化交流盡些綿薄之力。」

阿蘭與粉絲分享自己閒時喜歡留在家中陪家人，私下也喜歡旅行，感受大自然，「對我來說，都是迅速恢復自我能量的有效方式。」阿蘭全新日語EP《Night&Day》帶來不同以往的人性思考，收錄〈深愛〉、〈空は希う(漫天寄願) 〉兩首日語單曲，將最擅長的抒情吟唱淋漓表達，熟悉的蘭式腔調回來了，阿蘭帶著萬縷余韻，再次重燃流行樂壇對唯美歌姬的無限想象。