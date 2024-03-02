幕府將軍︱啟播力保爛番茄100%新鮮度　真田廣之僅出一刀演技沉實

迪士尼旗下串流平台Disney+原創日本史詩劇集《幕府將軍》（Shōgun）日前正式啟播，並推出首季十集劇情中的首兩集。《幕府將軍》改編自James Clavell筆下小說，故事背景為百年內戰後的日本，更由「荷里活銀幕武士」真田廣之、淺野忠信、歌手Cosmo Jarvis及澤井杏奈主演，陣容鼎盛而新鮮！《幕府將軍》播出後，於影視評論網站爛番茄上評分持續高企，經過35位評審認證後仍在啟播後力保100%新鮮度，而觀眾評分亦高達95%，反映各大觀眾群非常看好！

以下內容含有《幕府將軍》首兩集劇透，未睇嘅觀眾慎入！

《幕府將軍》劇集啟播後力保爛番茄100%新鮮度。（《幕府將軍》劇集劇照）

《幕府將軍》劇情講述真田廣之飾演的吉井虎永作為攝政議會的五大領主之一，對已逝的幕府將軍太閤與年幼的少主忠心耿耿。在政局頂層明爭暗鬥之中，吉井面對四位攝政王的權鬥，面臨被彈劾的危機。然而此時抵達日本的英國水手John Blackthorne（Cosmo Jarvis 飾），成為葡萄牙人以外、在日本少數的歐洲人，對葡萄牙藉宗教手法控制政局、壟斷貿易的局面帶來轉機。身為外國事務大臣的吉井虎永看準John Blackthorne的情報重要性，請來家道中落、但因為信奉天主教而精通葡萄牙語的戶田鞠子（澤井杏奈 飾）作為翻譯，企圖逆轉自己面對四位攝政王團結彈劾自己的局面。

《幕府將軍》開篇兩集，真田廣之飾演的大名吉井虎永，便面臨被同級的其餘四位攝政王彈劾的危機。（《幕府將軍》預告截圖）

英國水手John Blackthorne的出現，對處處暗湧的幕府政局具有關鍵性作用。（《幕府將軍》劇集劇照）

《幕府將軍》具有濃厚的武士時代背景，不少觀眾相信對武打場面非常期待，然而如真田廣之早前接受《香港01》專訪所言：「嘗試從武打動作設計中取得突破是極大的挑戰，我不希望武打是炫耀的表演。」《幕府將軍》首兩集的重點落在宮廷鬥爭之中，為一部以男性主導的宮廷鬥爭劇集，五位大名之間的角力成為主菜，而兩集長近兩小時的劇情中，真田廣之僅在第二集尾段「出劍」，其餘劇情段落均表現出紥實的演技，演繹吉井虎永這位喜怒不形於色、沉穩掌握大局的忠臣，令觀眾相當驚喜。

觀眾或許期待真田廣之在《幕府將軍》裡大展武藝。（《幕府將軍》預告截圖）

真田廣之在《幕府將軍》首兩集僅出一劍，與觀眾預期的武士劇集不一樣。（《幕府將軍》劇集截圖）

至於日裔紐西蘭演員澤井杏奈，飾演的戶田鞠子亦發揮日本古裝影視作品中鮮見的女性自主獨立面貌。正如澤井杏奈接受《香港01》專訪中所言：「我認為宏觀來看，日本女性被迫經歷不少困境，需要隱藏自己，從戶田鞠子、她的眼神便可以看到，雖然她不太經常表達自己，但她絕對有思想！」

澤井杏奈於《幕府將軍》飾演的戶田鞠子，發揮日本古裝影視作品中鮮見的女性自主獨立面貌。。（《幕府將軍》劇集劇照）

戶田鞠子在《幕府將軍》首兩集裡雖然僅為吉井虎永與John Blackthorne之間的翻譯，但她對於時局有敏銳的觸覺，猶其見於第二集尾段，John向吉井虎永解釋日本在世界時局裡的角色時，戶田鞠子除了翻譯，亦見識到葡萄牙人透過宗教、軍事與貿易對幕府政壇的影響，亦因為她精通葡萄牙語而漸漸發揮家道中落的丈夫未能展現的影響力。

《幕府將軍》第二集尾段，John Blackthorne透過戶田鞠子的翻譯，向真田廣之飾演的吉井虎永大名解釋世界時局裡日本的角色。（《幕府將軍》劇集截圖）

真田廣之飾演的吉井虎永，展現出沉穩而掌握大局的面貌。（《幕府將軍》劇集截圖）

Cosmo Jarvis飾演的John Blackthorne則為暗湧處處的幕府政局帶來關鍵影響。（《幕府將軍》劇集截圖）