少林女足︱周星馳接見兩索女國腳　網民指前門將撞樣王祖賢、張敏

香港喜劇巨匠周星馳去年於社交媒體宣布，將會開拍電影《少林女足》，日前派員到台灣展開一眾「足球女將」海選招募外，星爺亦為執導作品親力親為，更親自接見兩位國足女將，視乎有意在功夫與喜劇外增添實力派球技元素！周星馳昨日（4日）於社交媒體分享相片，接見前國足球員趙麗娜及現役女將李佳悅，更大讚：「鏗鏘玫瑰的外號果然名不虛傳，無論是球技、笑容、身高、穿搭都堪稱一絕！」似乎兩位索女國腳將鐵定成為《少林女足》的演員！

周星馳去年宣布開拍《少林女足》後，現正招募女演員。（視覺中國）

周星馳於社交媒體分享與兩位女國腳的合照，繼續以招牌背影現身，與身高達1.82米的退役門將趙麗娜握手合照中，趙麗娜身穿一套黃色兩截露腰上衣與長褲，除了五官精緻立體以外，修長的身型與纖瘦小蠻腰更成為一大亮點！至於與現役國足後衞李佳悅的合照中，星爺更活潑地以背影大騷肌肉，二人擺出合襯的姿勢，而李佳悅的健康膚色與Fit爆運動健將身型亦非常上鏡！

周星馳與前國足門將趙麗娜見面，趙麗娜精緻立體的五官與修長身型成為意外亮點！（周星馳IG圖片）

周星馳與國足現役後衞李佳悅見面，星爺更罕有活潑地大騷肌肉，二人擺出合襯的姿勢！（周星馳IG圖片）

周星馳於合照下大讚兩位索女國腳：「終於見到了久仰大名的巾幗英雄！」更笑言：「小弟正在籌組一支美貌與球藝兼備的女足隊伍，如兩位加盟後防肯定固若金湯，觀眾也看得心花怒放，兩全其美。」意味正在力邀兩位顏值與球技兼備的女將加入《少林女足》，相信觀眾在電影中看到國足女將演出，也必定驚喜十足、賞心悅目！

前國足門將趙麗娜被指撞樣王祖賢。（趙麗娜IG圖片）

趙麗娜亦被指似張敏。（趙麗娜IG圖片）

趙麗娜身型非常高佻，足足有1.82米！（趙麗娜IG圖片）

趙麗娜相當上鏡。（趙麗娜IG圖片）

周星馳與兩位索女國腳見面，固然令影迷更期待《少林女足》的推出，然而不少粉絲網民的焦點，卻落在趙麗娜的驚人顏值上！有網民表示：「姐妹好像王祖賢啊！好美好厲害！」亦有網民大讚：「趙麗娜有星爺舊電影嘅女角Feel！」、「趙麗娜氣質很好！」更表示不止撞樣王祖賢：「有啲似張敏！」似乎趙麗娜確認參演《少林女足》前，已獲得不少觀眾的認同與青睞！

趙麗娜被網民指撞樣王祖賢。（PTT截圖）