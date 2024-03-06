沙丘瀚戰︱莉碧嘉費格遜欺凌事件轉向　艾美莉賓特此地無銀惹懷疑

荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）上週於香港上映，電影由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Zeneday及莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）等上集原班人馬主演，而飾演積西嘉夫人的莉碧嘉在電影上映後，表現亦大受好評！早前莉碧嘉費格遜接受外媒訪問時，曾自爆於劇組內被「一線巨星」職場欺凌羞辱，更令她在拍攝現場崩潰大哭，雖然莉碧嘉未有披露對方身份甚至性別，但卻率先排除湯告魯斯（Tom Cruise）及曉治積曼（Hugh Jackman）兩位頂流巨星。

莉碧嘉費格遜在《沙丘瀚戰：第二章》繼續飾演女主角。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

莉碧嘉費格遜早前自爆曾被「一線巨星」職場欺凌，數日內發酵成網絡熱話。（視覺中國）

莉碧嘉費格遜被欺凌的消息，數日內發酵成為熱話，網民紛紛競猜「一線巨星」的真實身份。莉碧嘉費格遜作為女演員，令不少網民傾向循男主角方向發掘，翻查不少曾合作莉碧嘉的男演員負面新聞，不少網民的矛頭指向《走音歌后》的曉格蘭特（Hugh Grant）與《安眠醫生》的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），更有人懷疑The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）在莉碧嘉費格遜剖白後火速力撐，也具有一定嫌疑。

莉碧嘉費格遜近日於外國網台訪問裡自爆，曾被「一線巨星」職場欺凌，在劇組面前當眾羞辱她。（視覺中國）

網民亦競猜曉格蘭特有機會是職場欺凌莉碧嘉費格遜的元兇。（視覺中國）

網民亦競猜伊雲麥葵格有機會是職場欺凌莉碧嘉費格遜的元兇。（視覺中國）

然而，荷里活一線女演員艾美莉賓特（Emily Blunt）日前透過發言人接受外媒查詢時，否認網傳有關欺凌莉碧嘉費格遜的指控，更直言：「莉碧嘉與艾美莉是朋友，二人之間除了愛、甚麼也不存在。」消息一出，令不少網民感到奇怪，由於網上討論的風向一直也傾向猜測「一線巨星」為男演員，艾美莉賓特並非於風口浪尖上，頓時令不少網民覺得發言人「此地無銀」，紛紛轉向翻查二人於2016年合作、由艾美莉賓特飾演第一女主角的作品《列車上的女孩》（The Girl on the Train），以及相關的花邊新聞。

艾美莉賓特的發言人「此地無銀」式的言論，令網絡風聲轉向。（視覺中國）

艾美莉賓特是2016年電影《列車上的女孩》第一女主角。（《列車上的女孩》電影劇照）