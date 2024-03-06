周處除三害︱阮經天角色爆紅加持帶貨？　一件道具意外成淘寶熱搜

台灣犯罪動作電影《周處除三害》，由香港導演黃精甫執導，金馬影帝阮天、王淨、袁富華及陳以文等主演，近日於內地上映，票房成績不俗之餘造成熱話，短短三日內突破1億5000萬元人民幣。《周處除三害》劇情講述阮經天飾演的通緝犯陳桂林，因重病時日無多而決定自首，但竟發現自己僅為全台通緝榜上第三位，決心找出排名比自己更高的兩名通緝犯並大開殺戒。

阮經天去年主演的台灣犯罪動作電影《周處除三害》在內地上映後爆紅。（《周處除三害》電影劇照）

阮經天於《周處除三害》的破格癲狂演出，在內地大受好評，除了阮經天、陳桂林等關鍵詞成為熱搜外，一件道具更意外爆紅，成為淘寶爭相搜羅的貨品！劇情中，男主角陳桂林被通緝多年，一直未有照顧病重的祖母，直至再次重現江湖時，祖母已失救已亡、二人緣慳一面。陳桂林在祖母的遺物中，發現祖母從來沒有花過陳桂林犯罪得來的一分一毫，只在去世前買了一隻300元台幣（約港幣74元）的粉紅小豬手錶，成為唯一的遺物，自此陳桂林便隨身配戴。

阮經天飾演的陳桂林，發現祖母離世後僅留下自己的犯罪得來、供養祖母的錢，以及一隻粉紅小豬手錶。（《周處除三害》電影截圖）

阮經天飾演的陳桂林，發現祖母離世後僅留下自己的犯罪得來、供養祖母的錢，以及一隻粉紅小豬手錶。（《周處除三害》電影截圖）

阮經天飾演的陳桂林自此便隨身帶着粉紅小豬手錶。（《周處除三害》電影截圖）

在阮經天的加持下，陳桂林同款的粉紅小豬手錶成為觀眾熱搜貨品，內地網購平台淘寶更火速出現陳桂林同款手錶，售價則為58元人民幣。在《周處除三害》令粉紅小豬手錶意外爆紅前，Marvel超級英雄電影《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）亦曾經引發相同效應。

阮經天於《周處除三害》裡配戴的手錶，成為淘寶搶購的貨品。（微博圖片）

《鐵甲奇俠3》劇情中，羅拔唐尼（Robert Downey Jr）飾演的Tony Stark在戰甲用盡能源後，向小朋友借來一隻「限量版」卡通手錶配戴。在電影上映後，該款卡通手錶同樣於國外引發搶購炒賣，造成一時「Iron Man 3」道具搶購潮流效應！

超級英雄電影《鐵甲奇俠3》亦曾引發手錶小道具激起搶購潮的效應！（《鐵甲奇俠3》電影劇照）