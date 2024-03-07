白晝如焚︱鄧麗欣日本得獎作4月香港上映　劉以豪將旋風襲港宣傳

由鄧麗欣、劉以豪主演新片《白晝如焚》落實於4月上映，電影由無限動力實業有限公司出品及攝製，由陳嘉上監製，李保樟導演，網羅實力人氣兼備演出陣容，包括香港電影評論學會最佳女演員得主鄧麗欣、《比悲傷更悲傷的故事》男神劉以豪、實力演技派呂良偉及李靖筠攜手演出，帶來一部突破想像的多重懸疑愛情作品！

由鄧麗欣、劉以豪主演新片《白晝如焚》落實於4月上映。（電影公司提供）

雖然電影仍未正式上映，但已於世界多個國際電影節競賽獲得評審青睞甚至獲得獎項，包括早前連入三個大型影展－「倫敦東亞電影節」 、「金雞百花電影節」並獲頒「年度期待華語電影」獎項，更成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，而女主角鄧麗欣更勇奪「特別功績賞」，為電影打下一支強心針，聲勢更是先聲奪人。

《白晝如焚》成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，女主角鄧麗欣更勇奪「特別功績賞」！（電影公司提供）

《白晝如焚》埋藏的真相，並非典型的犯罪情節 ，而是一份扣人心弦的愛情故事，情感真摯細膩，早前業界優先場一致好評，佈局懸疑吊詭，劇情錯綜複雜，角色善惡難辨，實為2024年首部令人燒腦又揪心的作品。

《白晝如焚》埋藏的真相，並非典型的犯罪情節 ，而是一份扣人心弦的愛情故事，情感真摯細膩。（電影公司提供）

對於挑戰這個嶄新的多重懸疑類型，鄧麗欣和劉以豪嘗試突破以往參與愛情片的框架，以豪指：「我嘗試用一個畫面去形容一下《白晝如焚》這部電影，我們好像一隻雞蛋這麼純粹的東西，它卻很脆弱，被丟到一個大火堆當中。」而Stephy則形容《白》片為「呢部電影係一個淒美嘅輪迴故事，就好似我哋演員每次演戲都經歷了一段生命，感受過好多人生。好似我戲入面個角色放唔低執著同壓抑嘅話，佢同樣係帶住怨恨循環不息，走唔出呢個輪迴。」

劉以豪借《白晝如焚》的一個畫面形容新作：「我們好像一隻雞蛋這麼純粹的東西，它卻很脆弱，被丟到一個大火堆當中。」（電影公司提供）

鄧麗欣形容新作《白晝如焚》為：「呢部電影係一個淒美嘅輪迴故事，就好似我哋演員每次演戲都經歷了一段生命，感受過好多人生。」（電影公司提供）

Stephy和以豪在電影中由頭帶到尾，帶領觀眾走入這個引人入勝的懸疑世界，因此二人極需要展現出極高強度的默契，但以豪卻透露原來二人在片場開工前仍未碰過面，因此首日拍攝的時候，要火速交流並馬上投入狀態。以豪表示：「因為開拍前未有機會和Stephy認識和碰面，所以我只有在自己的部份準備。我每次到現場後馬上歸零，在狀態上作好準備，投入角色真實的情感。」Stephy則指「拍攝時放低自己心情，融入呢個角色，去相信佢哋所擁有嘅嘢，希望大家睇到我哋真實又有靈魂嘅一面。」

鄧麗欣、劉以豪主演新作《白晝如焚》將於4月上映。（電影公司提供）

鄧麗欣、劉以豪主演新作《白晝如焚》將於4月上映。（電影公司提供）