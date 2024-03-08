從今以後｜李琳琳想與區嘉雯合作決定出山 「合作完仲愛上佢」

《第四十八香港國際電影節》今日（8/3）舉行記者會，由楊矅愷執導、區嘉雯與李琳琳主演的電影《從今以後》，早前於柏林影展勇奪泰迪熊獎，今日宣布成為電影節開幕電影之一。兩位女主角李琳琳與區嘉雯接受傳媒訪問，都表示是極大鼓舞。



李琳琳坦言多年冇幕前演出，都擔心自己會脫節。（梁碧玲 攝）

李琳琳覺得電影能成為電影節開幕電影，定必是評審覺得部戲好有誠意，拍得好好。李琳琳已經有30多年未有正式的幕前演出，最多都是客串性質，今次能夠被打動都是因為劇本好：「題材好特別，好多角色喺我呢種年紀可以遇到，但呢個角色可能一生人都唔會遇到，機會好難得。加上我知道有嘉雯演，佢係一個攞獎無數嘅演員，好想同佢合作。」

主演《從今以後》的區嘉雯與李琳琳。（梁碧玲 攝）

再次返到幕前，琳琳姐坦言有少少緊張：「擔心自己唔知會唔會Out咗，幸好拍檔嘉雯好好，我有睇《叔·叔》，佢戲份唔多但演得好自然，佢做到就係呢個角色，唔係演出來，合作完我仲愛上佢，會掛住佢。」嘉雯姐亦坦言有掛住對方：「知佢前排有病，成個人瘦晒都好心痛，今日見到佢好番晒就開心。」

能夠與區嘉雯合作，加上劇本吸引，令琳琳姐決定答應演出。（梁碧玲 攝）

能夠與區嘉雯合作，加上劇本吸引，令琳琳姐決定答應演出。（梁碧玲 攝）

今屆香港電影金像獎，丈夫姜大衛有份競逐最佳男配角，問到來年有冇信心到自己候選？李琳琳：「我就唔會，我期待嘉雯拎獎。（John哥在家中可有緊張？）佢又冇，不過佢上一次得獎已經1970年，相隔咁多年再提名金像獎都係一份鼓舞，對佢嘅肯定。」至於隨後會否再參與演出，琳琳姐表示題材是可遇不可求：「要再睇睇劇本先再考慮。」