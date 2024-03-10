亞洲電影大獎完整賽果｜梁朝偉失最佳男主角 蔣勤勤封影后
撰文：陳穎思
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《第十七屆亞洲電影大獎》完整得獎名單
最佳電影／《無邪之境》日本
最佳導演／《怪物》是枝裕和
最佳男主角／《我的完美日常》役所廣司
最佳女主角／《草木人間》蔣勤勤
最佳男配角／《12.12：首爾之春》朴勳
最佳女配角／《白日之下》梁雍婷
最佳新導演／《年少日記》卓亦謙
最佳新演員／《風之城》Tergel Bold-Erdene
最佳編劇／《雪豹》萬瑪才旦
最佳剪接／《12.12：首爾之春》金尚範
最佳攝影／《雪豹》馬提亞斯德爾甫
最佳原創音樂／《無邪之境》石橋英子
最佳造型設計／《金手指》文念中
最佳美術指導／《金手指》林子僑
最佳視覺效果／《哥吉拉-1.0》山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司
最佳音響／《哥吉拉-1.0》井上奈津子
21:59：《怪物》是枝裕和奪最佳導演
21:55：《我的完美日常》役所廣司奪最佳男主角
21:48：《草木人間》蔣勤勤封影后
21:31：《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演
21:25：梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角
21:15：《無邪之境》英子奪最佳原創音樂
21:05：《12.12：首爾之春》朴勳奪最佳男配角
21:00：《哥吉拉-1.0》奪最佳音響
20:56：《12.12：首爾之春》奪最佳剪接
20:41：《雪豹》奪最佳攝影
20:36：《雪豹》奪最佳編劇
20:32：《金手指》奪最佳美術指導
20:27：《風之城》蒙古演員Tergel Bold-Erdene奪最佳新演員
20:15：《金手指》奪最佳造型設計
20:10：《哥吉拉-1.0》奪最佳視覺效果獎
《第十七屆亞洲電影大獎》今日（10日）於西九戲曲中心舉行，《香港01》為大家即時更新賽果。