亞洲電影大獎完整賽果｜梁朝偉失最佳男主角　蔣勤勤封影后

撰文：陳穎思
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《第十七屆亞洲電影大獎》完整得獎名單

最佳電影／《無邪之境》日本

最佳導演／《怪物》是枝裕和

最佳男主角／《我的完美日常》役所廣司

最佳女主角／《草木人間》蔣勤勤

最佳男配角／《12.12：首爾之春》朴勳

最佳女配角／《白日之下》梁雍婷

最佳新導演／《年少日記》卓亦謙

最佳新演員／《風之城》Tergel Bold-Erdene

最佳編劇／《雪豹》萬瑪才旦

最佳剪接／《12.12：首爾之春》金尚範

最佳攝影／《雪豹》馬提亞斯德爾甫

最佳原創音樂／《無邪之境》石橋英子

最佳造型設計／《金手指》文念中

最佳美術指導／《金手指》林子僑

最佳視覺效果／《哥吉拉-1.0》山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司

最佳音響／《哥吉拉-1.0》井上奈津子

21:59：《怪物》是枝裕和奪最佳導演

21:55：《我的完美日常》役所廣司奪最佳男主角

21:48：《草木人間》蔣勤勤封影后

21:31：《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演

21:25：梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角

21:15：《無邪之境》英子奪最佳原創音樂

朴勳奪最佳男配角

21:05：《12.12：首爾之春》朴勳奪最佳男配角

21:00：《哥吉拉-1.0》奪最佳音響

20:56：《12.12：首爾之春》奪最佳剪接

鈴本亮平獲大會頒發「卓越亞洲電影人大獎」。
李英愛獲大會頒發「卓越亞洲電影人大獎」。
內地女星趙麗穎獲頒「AFA新世代獎」。

20:41：《雪豹》奪最佳攝影

20:36：《雪豹》奪最佳編劇

20:32：《金手指》奪最佳美術指導

20:27：《風之城》蒙古演員Tergel Bold-Erdene奪最佳新演員

20:15：《金手指》奪最佳造型設計

20:10：《哥吉拉-1.0》奪最佳視覺效果獎

《第十七屆亞洲電影大獎》今日（10日）於西九戲曲中心舉行，《香港01》為大家即時更新賽果。

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