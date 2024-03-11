奧斯卡2024｜愛瑪史東因病致聲線帶磁性　曾與「蜘蛛仔」愛得高調

《第96屆奧斯卡金像獎》在香港時間，今日（11/3）早上舉行，愛瑪史東（Emma Stone）繼2017年憑《星聲夢裡人》（La La Land）奪得奧斯卡影后，今屆再憑《可憐的東西》（Poor Things），飾演一個科學怪女二度封后。今次更是突破個人尺度作全裸演出，由上映至今一直成為熱話。

愛瑪史東在五位影后手中再次奪得曼佳女主角。（奧斯卡直播）

愛瑪史東繼2017年憑《星聲夢裡人》（La La Land）後，今屆再憑《可憐的東西》（Poor Things）二度封后。（直播截圖）（奧斯卡直播）

在《可憐的東西》中，愛票史東飾演一個擁有成年女性身體，但只有小朋友腦袋的科學怪人。（《可憐的東西》劇照）

擁有瑞典裔的愛瑪史東，由富裕家庭出身，自小便愛演出，11歲登台演出舞台劇，15 歲開始追逐演員夢，為說服父母，還親自製作精美投影片，終獲媽媽支持一起搬到洛杉磯，並開始到處試鏡。

電影風格怪誕，獲眾人欣賞。（《可憐的東西》劇照）

不少人覺得愛瑪史東擁有一把富磁性的聲線，但原來這是源於兒時患有嬰兒腸絞痛，因而經常哭鬧，導致從小就聲帶就長了結破繭。愛瑪小學時更患有恐慌症，嚴重影響其社交。而第一次發作，更加是在朋友家裏，突然感覺房子好像起火快要燒掉一樣。所以愛瑪有兩年時間沒有返學，經歷自學階段。

Ryan Gosling（左）及Emma Stone（右），早在2017年一同憑《星聲夢裡人》獲封影帝影后，Emma Stone 拿着獎座與Ryan Gosling 作碰杯狀，但Gosling 似乎感覺這主意怪怪的。（路透社）

Emma Stone為人所知的有兩段戀情，首先是2010年，拍攝《蜘蛛俠：驚世現新》時認識了男主角安德魯嘉菲（Andrew Garfield），並一起約會。向來少談私事的她，二人即使共同出席了幾次公開場合，但都拒絕談論這段關係。但二人愛得投入，在上到人氣節目《Saturday Night Live》時，更在趣劇中大咀特咀，玩得盡情。只是二人到2015年，亦靜靜地告分手。

愛瑪史東與安德魯嘉菲愛得投入，在上到人氣節目《Saturday Night Live》時，更在趣劇中大咀特咀，玩得盡情。（影片截圖）

有趣是後來愛瑪史東正正又與該節目的導演Dave McCary，於2017年開始拍拖，二人於2019年合照放閃巨鑽，並宣布訂婚。原定2020年3月舉行婚禮，但受疫情影響將婚期押後。2021年3月誕下女兒，並取名Louise Jean McCary。