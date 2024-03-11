天下一新戲｜《守闕者》古天樂林峯新造型　《觸電》林敏驄打電競

《香港國際影視展2024》今天（11/3）正式揭幕，天下一電影率先披露將於未來推出的電影片單，當中除了早前成為今屆香港國際電影首映作品，由何妙祺編劇及執導，吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》外，還有唐唯瀚編劇及執導，古天樂和彭于晏主演的《守闕者》；梁國輝執導，林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》；以及鄭保瑞監製，李子俊和周汶儒執導，古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》等。

吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》，海報在日本電車取景。（《我談的那場戀愛》海報）

《我談的那場戀愛》

其中吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》，是第六屆首部劇情電影計劃的專業組得獎作品，並將於第48屆香港國際電影節舉行世界首映。故事以網戀詐騙為題材，講述年輕騙子李偉祖（張天賦 飾），偽裝成中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件向城中知名婦科醫生余笑琴（吳君如 飾）騙財騙感情。

張天賦背後，一個有有組織的電騙集團。（《我談的那場戀愛》劇照）

預告片段裏面，重拾戀愛滋味的懷春熟女吳君如不斷嘴角上揚甜笑，每一個動作更是如少女般雀躍，非常惹笑，而在率先公開的概念海報卻營造另一種氛圍，吳君如和張天賦在海報中一同坐在無人夜深的日本電車車廂內，女方閉目倚靠男方肩膊上，畫面唯美浪漫，引人遐想。吳君如透露是她親自向監製推薦張天賦演出：「之前去紅館睇佢演唱會，真係聽到我如痴如醉，佢係有種攝人嘅舞台魅力，加上又靚仔，演網編集團去𠱁女仔實好有說服力，唔好話我話，男女老幼都『沉晒船』呀！」

《守闕者》以古天樂和彭于晏為主線，亦是二人繼《危城》後相隔八年再度合作。（《守闕者》海報）

《守闕者》

而古天樂和彭于晏繼《危城》後相隔八年再度合作，二人主演的《守闕者》由唐唯瀚執導，講述悍探車正光（古天樂飾演）一直漠視制度遊走黑白界線，及後科技組刑警郭尚研（彭于晏飾演）獲上級委派協助他，以新研發跟縱系統，攜手追緝跨境犯罪活動。當以為行動結束之際，郭尚研卻發現案中有案，行動背後竟掩藏車正光之秘密，而他本人亦成為被利用的棋子，陷入公義與真相的抗衡之中！先導預告揭露古天樂看似亦正亦邪的身份，令人期待戲中發展！

《觸電》

林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》，講述車仔（林敏驄飾演）、邦少（柯煒林飾演）、霏霏（陳穎欣飾演）等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

四個橫跨幾代，包涵數個年齡層的隊友，一齊組隊加電競。（《觸電》劇照）

羅浩銘在戲中身兼多職，不但需要粉墨登場，更是原創故事、策劃及動作指導：「好感恩，第一次做咁多崗位，真係學到好多嘢，以前自己俾人cast，今次到我去選角，同製片一齊搵景。今次套戲係講打機，最大挑戰係點樣令打機同唔打機嘅觀眾都享受到套戲嘅打鬥場面，所以我同團隊開會排練差唔多兩個月。」

天下一電影於馬來西亞的首部作品，有劉冠廷參與演出。（《尾隨》劇照）

《尾隨》

古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》，是天下一電影於馬來西亞的首部作品，以一場「特別」的調查委託為開端——一名旅行社老闆要求私家偵探歐陽偉業（古天樂飾演）調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業妻子關詠心（周秀娜飾演）。為了到酒店捉姦，歐陽偉業放棄追查另一宗為客戶尋找失蹤未婚妻的案件，豈料女方在他離開現場後被殺，而兇手更可能是調查案件的警官陳康民（劉冠廷飾演）。一方面，歐陽偉業開始尾隨陳康民以彌補過失；另一方面，兇手的目標竟轉向那一個「她」……