Sydney Sweeney真空上陣向安祖蓮娜祖莉致敬　被網民嘲比唔上女神

《第96屆奧斯卡金像獎》頒獎典禮圓滿落幕，在典禮結束後的Vanity Fair派對也是大家絕對不能錯過的一場盛宴。一眾女星都以盛裝打扮亮相，精彩程度比奧斯卡紅地氈更精彩。新一代荷里活性感女星Sydney Sweeney以一襲珍珠白性感晚裝現身，隨即成為全場焦點。

Sydney Sweeney以一襲珍珠白性感晚裝現身。（VCG）

真空上陣！（VCG）

成全場焦點。（VCG）

Sydney Sweeney所穿的晚裝來自Marc Bouwer，超性感的Deep V剪裁突顯了她的美胸，搭配鑽石頸鍊增添了貴氣。她將短頭髮燙成波浪曲髮，展現性感復古味。這個造型其實是向永遠的性感女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）致敬，安祖蓮娜祖莉在20年前於2004年出席奧斯卡時就是穿著同一套晚裝亮相。

安祖蓮娜祖莉20年前於2004年曾穿上同一件晚裝出席奧斯卡。（VCG）

網民封安祖蓮娜祖莉為永遠的性感女神。（VCG）

當年安祖蓮娜祖莉同樣搭配鑽石頸鍊，不過她將長髮梳起，整體更顯俐落有氣勢。大批網民指初初看到照片後，都認為Sydney Sweeney身材超火辣，但看到安祖蓮娜祖莉20年前的對比圖後卻嘲：「安祖蓮娜祖莉像女神，Sydney同樣衣服就只是個普通性感女星」、「女星與女神的差別」、Sydney Sweeney的氣勢差很多」。

網民指Sydney Sweeney被安祖蓮娜祖莉比下去。（VCG）