九龍城寨‧圍城｜劉俊謙打足24個鐘　胡子彤打到爆下巴︰縫咗14針

由阿里大文娛集團與寰亞傳媒集團，舉行的「雙擎驅動．灣區之輝」戰略合作發佈會，昨日（11/3）於香港國際影視展（FILMART）揭幕。會上有不少政界人士參與，包括香港立法會主席梁君彥先生、香港中聯辦宣傳文體部副部長林枬先生、全國政協常委、寰亞傳媒集團主席林建岳博士、阿里大文娛集團董事長兼CEO樊路遠先生均有出席。

古天樂角色叫「龍捲風」，笑指研究角色要靠睇天氣報告。（大會提供）

發佈會上播出多套重頭節目的預告片，有份參演電影《九龍城寨．圍城》和劇集《家族榮耀之繼承者》的演員，包括古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、羅子溢、王敏奕、陳靜、余安安、黃浩然、許紹雄、梁靖琪等亦有分享拍攝趣事，現場星光熠熠，非常熱鬧。

林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑受訪時亦大談拍攝電影《九龍城寨．圍城》的難忘事。（大會提供）

活動後，林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑受訪時亦大談拍攝電影《九龍城寨．圍城》的難忘事。劉俊謙說：「每日拍16、17個鐘起跳，有一日連續打咗24個鐘，去到最尾見到天光嗰刻就嚟虛脫，但嗰種情義係幾好。」張文傑補充指：「由天黑拍到天黑再到天光，我哋個妝又係全身血，痛苦但拍得開心。」

林峯指每日喺片場不斷拉筋同打，拍攝過程係幾辛苦。（大會提供）

林峯表示最難忘是煞科，劉俊謙、胡子彤和張文傑突然相視而笑高呼：「唔講得，等套戲上咗先。」林峯一臉茫然表示：「我想講唔捨得。」三位隨即鬆一口氣，場面搞笑。他續說：「每日喺片場不斷拉筋同打，拍攝過程係幾辛苦，事前都訓練咗一個月。但每日去到片場都睇到嘩嘩聲，因為搭咗成個九龍城寨出嚟，真係好犀利，希望大家到時入戲院睇。」

阿里大文娛集團與寰亞傳媒集團，舉行的「雙擎驅動．灣區之輝」戰略合作發佈會。（大會提供）

戲中包含大量打鬥場面，張文傑表示幸好沒有太大的受傷，但胡子彤的傷勢則較為嚴重。胡子彤說：「我下巴爆咗，縫咗唔記得11定14針。嗰時係拍攝最尾聲，縫咗針即刻返嚟拍，唔想影響大家進度。劇組照顧得我好好，因為拍攝現場好污糟，佢哋會即刻幫我整乾淨，多謝劇組。」