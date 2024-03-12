超情色大帝｜Netflix史無前例超越底線　N段性愛場面尺度直迫AV

Netflix作為影視串流平台巨頭，一直推出不同種類及題材的影視作品。最近上架的意大利劇集《超情色大帝》（Supersex），開播數天已經打入本地及國際點播排行榜的Top 10位置，加上劇中有大量尺度直迫AV的性愛場面，Netflix史無前例超越底線，引起極大迴響。

《超情色大帝》（Supersex）開播數天已經打入本地及國際點播排行榜的Top 10位置。（Netflix）

《超情色大帝》（Supersex）「18禁」劇情改編自真人真事，主要講述有歐洲「色情片之王」稱號的Rocco Siffredi如何擺脫貧困的童年生活，長大後成為世界知名AV男星，參演超過1300部成人電影的故事。劇集深入探討了他的家庭、成長過程及戀愛關係，讓劇迷了解Rocco如何走上情色之路。

《超情色大帝》（Supersex）「18禁」劇情改編自真人真事。（劇照）

劇情講述有歐洲「色情片之王」稱號的Rocco Siffredi生平。（劇照）

過去Netflix都推出過以情色片及性愛主題的劇集《性／生活》（Sex/Life）及《全裸監督》，不過《超情色大帝》（Supersex）的畫面就比起這兩套劇集更為裸露及誇張。除了有大量露骨及意識大膽的性愛場面，更有男女全裸及重要部位的近鏡，尺度直迫AV。

劇中大量裸露場面。（劇集畫面）

更有不少露股對白。（劇集畫面）

男主角Alessandro Borghi亦有正面全裸的鏡頭。（劇集畫面）

更有「多人運動」的場面。（劇集畫面）

其實在劇集播出前，Netflix於Instagram公開預告為劇集宣傳，但因為性愛鏡頭過分露骨而被網民鬧爆，未知道是否因為投訴聲音太大，片段上載幾小時後Netflix決定將之抽起。另外，男主角Alessandro Borghi亦有正面全裸的鏡頭，劇中更有高達4、50場性愛場面，數量和尺度都是Netflix史無前例的破格。

（劇集畫面）

（劇集畫面）