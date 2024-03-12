獄兒日記︱談善言演監獄中孕母生子　積極表示︰盡量去探訪啲媽咪

香港影視娛樂博覽活動「Filmart香港國際影視展」於3月11至14日舉行，今日（12日）銀都機構於會場內舉行年度影視項目巡禮，公布即將開拍港產片《獄兒日記》，主演電影的談善言與主創團隊均出席活動，並於現場分享新作製作點滴。

談善言即將主演電影《獄兒日記》，飾演一位在獄中誕下嬰兒的女囚徒。（莫匡堯 攝）

談善言與《獄兒日記》主創團隊一同出席影視博覽發布活動。（莫匡堯 攝）

《獄兒日記》由談善言主演，飾演一位於獄中誕下嬰兒的女囚徒。談善言於會後接受《香港01》訪問，坦言劇本設定難以想像：「一開題就係講喺監獄裡面生BB，其實你會覺得呢兩樣嘢唔會撈得埋，但原來真係有呢啲案例！導演、編劇有見過一啲媽媽，喺入面生咗小朋友之後有啲特別嘅對待，始終要同小朋友相處、去照顧佢。」阿談續指：「再吸引到我注意嘅係，本身呢個角色係一個非常自私嘅人，為咗生活好細個就離家出走、為自己欲望做啲犯法嘅事，係顧自己先嘅人，就算係呢個BB都只係利用佢。咁一個BB點改變另一個生命呢？呢個成長線路好好睇、好感動。」

談善言在新作《獄兒日記》裡飾演的母親，具有相當陰暗的角色面貌。（莫匡堯 攝）

談善言並非首次在電影裡飾演母親，包括《不日成婚》系列，她分享指在剛拍完的一部作品裡飾演初生嬰兒的母親：「但係同呢套（《獄兒日記》）唔同，嗰套係好賢良淑德、做到最好嘅媽咪；呢套完全掉轉，我唔想理、整係想利用你。我覺得雖然都係媽咪，呢兩種對比引起我好大嘅興趣、亦係好大挑戰！我做完一個媽咪，亦都可以做另一個唔同嘅媽咪，唔會畀觀眾覺得好似。」

談善言積極表示希望探望接觸有親身經歷的對象。（莫匡堯 攝）

至於如何準備《獄兒日記》的角色，談善言積極表示會接觸相關案例人物：「當時去傾嘅時候，都有話過盡量去探訪、去見下啲媽咪。頭先編劇都有話佢太太其實係懲教署裡面嘅護士，都有接觸過同類嘅人、有同佢哋傾過計，所以都會嘗試去傾下計。」