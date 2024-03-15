尖沙咀餐廳|太子酒店SAVVY全新四人餐 精彩美饌鐵板燒 享生日優惠

無論生活再忙，好友生日都不能忘！想為身邊的摯愛好友準備生日驚喜，分享滋味美食，珍惜共聚時光﹖位於尖沙咀海港城太子酒店的餐飲空間SAVVY，提供亞洲風味美饌與特色鐵板燒，全新推出分享二人餐及四人餐，一次盡享餐廳招牌美食，味蕾大滿足！同時更有生日限定優惠，為大家送上精選氣泡酒乙瓶及招牌藍莓芝士餅。餐廳環境舒適，地方就腳，輕鬆約齊好友聚餐，同壽星仔女慶祝生日so easy！



四人餐豐富滋味 為壽星送上生日驚喜

SAVVY分享菜單讓好友共享快樂，四人分享套餐供應多款惹味東南亞菜式、鐵板燒海鮮、矜貴鮑魚和牛、香口扭扭薯條，各式風味滿足眾人的胃口！先以泰式海蝦柚子沙律揭開序幕，清爽醒胃；再品嘗招牌「虹吸」泰式大頭蝦冬蔭功，透過加熱及冷卻載滿香料、香茅和香草的虹吸咖啡壺，盡取冬蔭功湯的精萃，入口濃郁香辣，賣相極具創意，打卡必備。與好友分享惹味多汁的印尼沙爹串後，豐盛主菜接續上場，鮮甜味美的大連活鮑魚、鐵板燒挪威三文魚柳以及澳洲M5和牛西冷，加上party必備的忌廉菠菜及扭扭薯條，大滿足！同壽星食飯，怎少得美酒與蛋糕！餐廳加推生日優惠，壽星凡於生日月份惠顧四人分享套餐，即送精選氣泡酒乙瓶及招牌藍莓芝士餅（一磅）乙個，並會佈置精緻生日裝飾，與好友打卡拍照留下美好回憶，絕對是慶生首選！

大連活鮑魚肉質彈牙鮮美，海鮮迷不能錯過。

壽星凡於生日月份惠顧四人分享套餐，即送你精選氣泡酒及招牌藍莓芝士餅。

二人餐溫馨撐枱腳 素食健康新選擇

餐廳貼心提供兩款二人分享餐，讓你與摯愛細味餐點美食，享受愜意時光。二人餐提供各式佳餚，如北海道刺身級帶子、日式海蝦蔬菜拼盤作前菜，SAVVY特色雜菜湯滋味無窮！不容錯過人氣鐵板印度香烤拼盤，由圓柱形印度土窯爐炮製，風味正宗。主菜有鮮嫩多汁的烤澳洲乳飼羊扒，令人回味無窮的北印度香炸雜菜。不少追求健康的朋友注重飲食，餐廳特別推出健康二人餐，包括新蟹肉餅、中式素肉餃子，SAVVY特色雜菜湯、北印度咖喱素菜拼盤配烤餅及印度飯、芝士汁焗大啡菇、蒜蓉炒菜心等素菜一一送上，另有同樣滋味的鐵板燒挪威三文魚柳，營養滿分！

SAVVY

營業時間︰上午7時至晚上11時

電話/WhatsApp訂座︰2113 6188

地址︰尖沙咀海港城太子酒店3樓

四人分享餐HK$1,595*；二人分享餐HK$798*

*收加一服務費

網址︰https://www.savvyhongkong.com/tc/happenings

網上訂座：https://bit.ly/3TxYg2Y

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(資料及相片由客戶提供)