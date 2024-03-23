日本蘋果｜教你揀5大當造青森蘋果　識食一定唔只食富士蘋果

提起青森縣，第一時間就會想到圓潤飽滿的蘋果！青森縣位於日本本島最北端，蘋果產量佔全日本近6成，其中最為港人熟悉的品種就是富士蘋果。青森蘋果種類多不勝數，識食又點只食富士蘋果，以下為大家介紹幾款人氣青森蘋果，讓大家能根據喜好，享受獨一無二的清甜滋味！



香甜青森蘋果的秘密

青森蘋果不只深得港人歡迎，更聞名國際。青森縣的蘋果種植戶幾乎都是家庭式經營，經中央處理後再出貨到市場。株式會社日本農業（Nihon Agri, Inc.）卻一反傳統供應鏈，選擇直接向農民採購高品質的蘋果。株式會社日本農業（Nihon Agri, Inc.）由一群充滿熱情的年輕人創立，秉持著「希望能讓日本的農產品為世界帶來驚喜」的理念，嚴選優質產地，透過與農民合作生產，並力行海外推廣和銷售，將日本農業推廣到世界各地。

株式會社日本農業（Nihon Agri, Inc.）由一群充滿熱情的年輕人創立，秉持著「希望能讓日本的農產品為世界帶來驚喜」的理念，將日本農業推廣到世界各地。

株式會社日本農業（Nihon Agri, Inc.）團隊吸收外國農業知識，不斷改良現有的生產技術，決心改革傳統農業。

團隊引入「高密度種植法」，無論是初學者或高齡農民都能輕鬆耕種，化解勞動力短缺、產量下跌的問題。

團隊吸收外國農業知識，不斷改良現有的生產技術，決心改革傳統農業，當中包括嶄新的「高密度種植法」。「高密度種植法」特色在於矮化樹木並排列成一直線，不需使用到梯子或太多工具，無論是初學者或高齡農民都能輕鬆耕種，且能有效的提高工作效率及收穫量，化解農民因年齡增長，造成勞動力短缺、產量下跌的問題。

青森蘋果圓潤飽滿，香氣逼人，令人無法抗拒。

不同品種的青森蘋果，當造時期亦不一樣，各位蘋果迷便不要錯過以下5款當造青森蘋果。

1.入門級青森蘋果 - 王林

黃綠色的「王林」富有蘋果香氣，綿密較硬，香甜多汁，幾乎不帶酸味，成熟時會出現被稱作「果點」的褐色斑點，是眾多青森蘋果品種中，最受歡迎的一種。

2.重量級蘋果 - 「世界一」

重量級蘋果「世界一」重達500g，首次面世時被喻為是「世界最大的蘋果品種」，因此被命名為「世界一」。果肉偏硬結實，多汁且酸度較低，是受歡迎的送禮之選。

3.熟成糖芯蘋果 - 「富士」

富士蘋果分為「無袋富士」與「富士」，「富士」為有袋栽培，農民需親手逐顆套袋，處理時間較長，但也造就出「富士」滑順、鮮紅的外皮，甜度較「無袋富士」爽口。由於容易保存，秋季採收後會放入保持鮮度的專用冷藏倉庫中，持續販售至隔年夏天。

4.乳白色牛奶蘋果 - 「金星」

「金星」同樣屬有袋栽培，因此外皮呈現漂亮的奶油色，是在日本相當受歡迎的贈禮選擇。果肉較硬、多汁，濃厚香甜，也經常被認為帶有西洋梨的口感，不喜歡酸味的人士必試。

5.清爽酸甜滋味 - 「陸奧」

「陸奧」外形較大、果肉偏硬、氣味芬芳，甜中帶酸，以渾圓飽滿的粉紅色著稱，包袋栽種的外皮呈紅色，而無袋栽種的外皮呈黃綠色。華麗的外觀經常被用作送禮專用的「繪字蘋果」。