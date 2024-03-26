4月推介M+夜不同:黑白的士高　穿越時空Chill睇展覽+免費參加方法

博物館經常給人一種刻板印象，M+作為視覺文化博物館卻打破這種沉悶的框框，今年4月更推出「M+夜不同：黑白的士高」活動，聯乘Shi Fu Miz Festival户外音樂藝術節，邀請DJ現場打碟，透過強勁的音樂節奏、變幻的燈光，呈現博物館活潑躍動的一面！



現場有DJ打碟，帶動全場氣氛！（攝影：Winnie Yeung@VISUAL VOICES）

黑白的士高穿越70、80年代 Waacking舞動甩走壓力

「M+夜不同」將為大家感官帶來衝擊，體驗嶄新的視覺享受！這次「M+夜不同」是以「黑白的士高」聯乘Shi Fu Miz Festival團隊策劃新型户外音樂藝術節，Shi Fu Miz Festival是香港創意團隊FuFu及法國音樂團隊La Mamie's創辦，是次更邀請了專業DJ包括法國Pablo Valentino、DJ Mr. Ho、DJ 曉琳及Shi Fu Miz Festival創辦人之一MLCH為當晚帶來動感十足的音樂，仿如穿越70、80年代的「的士高」。透過千變萬化的光影、燈光、色彩、對比等元素體驗黑與白的千變萬化！

大會更邀請甩手舞（Waacking）舞團「甩」跟專業舞者，為大家帶來精彩表演，讓你陶醉在這種源於1970年代美國、注重手臂及肩膀的俐落舞動節奏，你還可跟舞者互動，一起「甩」走壓力！

參加者仿如置身的士高，可以一起擺動身體，放鬆心情。（攝影：Winnie Yeung@VISUAL VOICES）

現場備有無酒精及酒精飲料，可以跟朋友歡聚一晚。（攝影：Winnie Yeung@VISUAL VOICES）

DIY萬花筒濾鏡 輪廓剪影工作坊

當晚大會更提供各種酒精及非酒精飲料，參加者可憑優惠券以半價購買首杯飲品，是小周末跟朋友Happy Hour放鬆心情的好地方！

現場還設「萬花筒濾鏡製作」及「輪廓剪影」工作坊，前者教大家自製手機萬花筒濾鏡，探索光影反射帶來千變萬化的影像。後者可以在特別設計的燈光下，照射出各種輪廓剪影，打卡留念。

免費參觀M+最新展覽「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」。（圖片由M+提供）

免費參觀多個M+最新展覽 250多幅法國國家圖書館珍藏

「M+夜不同：黑白的士高」參加者還可以免費參觀M+最新特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」及所有標準門票展覽展廳，當中包括「M+希克藏品：別傳」、「山鳴水應」、「靉嘔：虹 虹 虹」、「物件 · 空間 · 互動」、「陳麗雲：編織對話」、「匣子」！

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2024年法國五月藝術節以黑白攝影作為開幕節目，M+誠邀法國國家圖書館把250多幅館內收藏的珍貴照片帶到香港，首次大規模在亞洲公開，展出超過170位國際知名攝影師的作品，當中包括曼 · 雷、黛安娜 · 阿爾比絲、馬里奧 · 賈科梅利、羅伯特 · 法蘭克等，連同30多幅來自亞洲攝影師和藝術家之手的M+館藏作品，包括張照堂、何藩、郎靜山、劉香成等，引領大家從不同視角欣賞1915-2019年的黑白攝影作品。

展覽分為「對比」、「光影」、「色景」三個主題部分，透過黑白強烈的反差、細膩的光影、多變的灰色調，助大家了解超過一個世界的黑白影像製作！

M+策展人親自帶大家導賞。攝影：Winnie Yeung @ VISUAL VOICES

M+策展人胡寶雯更會親自帶大家走進「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」，帶大家重新認識黑白攝影這個歷久彌新的藝術媒介。

香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事

位置：地下大堂展廳



參加者同時可以免費參觀所有標準門票展覽展廳。攝影：Winnie Yeung @ VISUAL VOICES

M+會員免費參加+全年無限次參觀展覽

M+定期舉辦各種藝術展覽，喜歡看展覽的朋友，不妨加入成為M+會員！M+會員可全年無限次免費參觀標準門票展覽、專享免費特別展覽禮券三張（價值港幣$420） 、電影節目兌換禮券兩張、限量版M+布袋一個、攜同賓客獨家使用M+會館等專屬禮遇。

由即日起至4月12日，使用優惠碼「NIGHT202404」加入成為M+會員，即可免費體驗「M+夜不同」，並額外獲得一個月的會籍有效期。

立即按此成為M+會員https://www.mplus.org.hk/tc/membership/

活動當天的穿著要求是黑和白。

M+夜不同：黑白的士高

票價：$180；M+會員免費（活動期間可參觀M+所有展廳，包括特別展覽*）

時間：4月12日 19:00-00:00

地點：M+

穿著要求：黑和白

活動網址：https://www.mplus.org.hk/tc/events/mplus-at-night-black-and-white-discoteta-affair/

*活動只限18歲或以上人士參加

*「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」除外

