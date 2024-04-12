M+戲院2周年！電影+動畫俘虜大小貓奴　針孔影院/拼貼圖鑑工作坊

M+戲院開幕轉眼間就迎來2周年，為慶祝這個隆重的大日子，M+戲院於由即日至6月推出一連串春季節目，安排了多套經典電影、獨家新片供大眾欣賞。而今季「鮮眼界」系列，可說是為大小貓奴而設，最適合一家大細觀看！

除了M+戲院的「鮮眼界」系列，博物館還定期於每月下旬的兩個星期日舉辦「家庭日」。4至6月的「家庭日」設兩個不同主題的親子工作坊，鼓勵大人和小朋友動手體驗視覺文化的創意領域。



設「自在放映」場次 17歲或以下票價優惠

貓咪是種擁有神秘吸引力的小動物，只要跟牠們相處一陣子，無論大人、小朋友都會成為「貓奴」！今季「鮮眼界」帶來兩部貓咪電影，包括《走過貓咪聖地》（2016）帶大家追隨七隻流浪貓咪的腳步，穿梭土耳其伊斯坦堡的街道，以及榮獲奧斯卡提名手繪動畫《貓的一生》（2010），一部輕鬆有趣又溫馨的貓咪「犯罪」片。

鮮眼界系列特別設有「自在放映」場次，場內燈光會調校至半明半暗，音量亦會降低，適合家長陪同幼童一起感受電影的樂趣。17歲或以下的兒童及青少年更可享有$25票價優惠。

《走過貓咪聖地》記錄了7隻伊斯坦堡貓咪的生活。（Ｍ+提供）

《走過貓咪聖地》伊斯坦堡7隻貓咪的足跡

貓咪在土耳其的伊斯坦堡隨處可見，當地猶如貓咪的聖地。牠們自然而然地融入人類的生活，時而親近、時而疏離，各自擁有自己的空間，雙方受到尊重。《走過貓咪聖地》（2016）由土耳其導演翠達圖蘭執導，其丈夫查理禾柏曼拍攝，講述7隻伊斯坦堡貓咪的生活，牠們分別是沙利、杜曼、斌古、阿斯蘭柏查斯、甘斯、比斯高柏和丹尼斯。電影鏡頭以貓咪的視角，記錄牠們在伊斯坦堡街頭漫步、覓食，甚至爭奪地盤時發出嘶嘶聲的面貌，完美展現出每位主角的獨特性格。同時亦呈現出伊斯坦堡城市之美。

《走過貓咪聖地》（2016）

導演：翠達圖蘭

格式：I級 / 79分鐘

語言：土耳其語（輔以中文及英文字幕）

放映場次：

5月5日（日）15:00

6月29日（六）15:00（自在放映）

票價：

（正價）港幣85元

（特惠）港幣68元

（17歲或以下人士）港幣25元



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《貓的一生》獲奧斯卡提名 溫馨歷奇撞破貓咪偷竊大計

擁有雙重身分的貓咪「蒂諾」，白天陪伴小女孩佐伊玩耍，黑夜陪伴盜賊尼克飛檐走壁盜竊，原本日夜有各自的生活，結果某天產生了意想不到的交集。佐伊在晚上跟蹤蒂諾出門，結果不小心撞破盜賊們的偷竊大計，從而被壞人追捕，幸好得蒂諾和尼克救助，往後盜賊們能否繩之於法呢？結局留待大家來揭曉！《貓的一生》（2010）是一部具有法國手工繪畫風格的動畫影片，曾獲奧斯卡最佳動畫片獎提名，也是一部輕鬆有趣又溫馨的「犯罪」片。

《貓的一生》（2010）

導演：尚路費利西奧尼、阿倫賈諾

格式：70分鐘

語言：法語（輔以中文及英文字幕）

放映場次：

4月28日（日）14:30

6月22日（六）14:30 -自在放映-

票價：

（正價）港幣85元

（特惠）港幣68元

（17歲或以下人士）港幣25元



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M+教學人員帶領參加者前往不同主題的展廳，探索隱藏於展品中的「小生物」。（Ｍ+提供）

家庭日拼貼畫工作坊：尋找寄居藝術品的「多眼生物」拼貼圖鑑

博物館是一個琳瑯滿目的寶藏庫，等待參加者逐一發掘。參加者將運用小工具搜索和捕捉藏於不同主題展覽的「多眼生物」，然後把探索展廳期間收集的「多眼生物」拼貼成一幅獨一無二的圖鑑海報。活動鼓勵小朋友和大人透過此視覺聯想游戲分享彼此獨一無二的視角和想像 ，開拓不一樣的訪館新體驗。

家庭日拼貼畫工作坊：我們的超能力──透視眼

日期及時間：

4月21日10:30–12:15

4月21日14:30–16:15

4月28日10:30–12:15

4月28日14:30–16:15

活動對象：適合4歲至6歲兒童與家長一同參與

票價：港幣300元（每張門票可供一位兒童及兩位成人進場）

*參加者可憑工作坊門票於活動當天免費參觀標準門票指定展覽（不含特別展覽），無需另外購票。



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參加者由一件日常物品出發，在漆黑中把一座「城市」逐步呈現於眼前。（Ｍ+提供）

家庭日設計工作坊：自製「針孔影院」獨特視角探索城市風景

大人與小朋友可以率先運用不同外型的小道具，合力上演一場以城市建築為主題的影子戲，在暗房之中共同創作一張巨型的光影畫。隨後，一家大小可互相協作，一起製作自家針孔觀景裝置「針孔影院」，並在教學人員的帶領下走到博物館的海濱長廊，利用自製的「針孔影院」以不同的取景視角觀察我們的城市景貌。親子光影體驗過後，參加者更可帶走「針孔影院」，在城市的不同角落繼續這趟結合物理學原理和各人創意的感官之旅。

家庭日設計工作坊：針孔影院

日期及時間：

4月21日14:30–16:15（活動以廣東話進行）

4月28日10:30–12:15（活動以英語進行）

活動對象：適合4歲至10歲兒童與家長一同參與

票價：港幣300元（每張門票可供一位兒童及兩位成人進場）

*參加者可憑工作坊門票於活動當天免費參觀標準門票指定展覽（不含特別展覽），無需另外購票。



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