日常消費 外遊帶邊張信用卡好？ 識揀呢張卡簽乜都可賺高達6%回贈

為吸引客戶，不同信用卡都會不定時推出推廣活動，雖然優惠獎賞及回贈看上去吸引，但就附帶不同簽賬要求、條件，計法亦十分複雜，難以真正賺到回贈。



買支水都可以賺高達6%回贈！全年最高可賺取HK$1,800

但最近，WeWa卡就推出了手機支付高達6%現金回贈優惠，不僅回贈比起其他市場上的信用卡為高，而且玩法夠簡單，就連去便利店買支水、餐廳食個飯，總之任何商戶類別消費都可賺到回贈！而且適用於本地及海外簽賬，夠便利的同時在世界各地都可以輕鬆賺取更多回贈。

由即日至2024年12月31日，WeWa卡用戶只需透過Apple Pay、OmyCard手機App內的二維碼支付或銀聯手機閃付用WeWa卡進行簽賬，即可享高達6%的現金回贈，回贈每月上限為HK$200，全年最高可賺取HK$1,800*。由成功登記月份開始計算，並會自動回贈，日常消費都可以賺到！

*以整個推廣期(2024年4月1日至12月31日)計算。

詳情及登記︰https://bit.ly/3zsAbDc

台灣簽賬高達9%現金回贈

計劃今夏到台灣旅行的朋友，就記得用WeWa銀聯信用卡，並以手機支付（Apple Pay / OmyCard手機App二維碼支付 / OmyCard手機App銀聯手機閃付）簽賬，讓你在台灣旅遊時享有額外高達3%現金回贈，即總共高達9%回贈 ！用WeWa銀聯信用卡兼可豁免海外簽賬手續費！留意優惠期至2024年8月31日。

去旅行食買玩都可以賺高回贈

豐富迎新獎賞 網上成功申請額外再賞！

若未有WeWa卡，就要把握時間馬上申請！除可賺到高回贈，更有豐富的迎新優惠。由即日至2024年8月31日，成功申請WeWa銀聯信用卡，即可選擇不同的迎新禮品，包括價值HK$3,890的Delsey S 系列 30吋前開蓋式行李箱，或價值HK$1,480的Panasonic nanoe® 護髮風筒（EH-NA9K）。此外，經WeWa信用卡網上成功申請，還可額外獲得現金回贈。心動不如行動，現在就馬上申請WeWa銀聯信用卡啦！

（資料及相片由客戶提供）

所有優惠受條款及細則約束。