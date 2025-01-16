深圳Cafe推介7間｜純白咖啡店！望海景寫意　開心果巴斯克人均$30

深圳Cafe選擇多，地方亦足夠可以坐得耐一點，行得攰又可以坐低食個下午茶。《香港01》好食玩飛編輯就會同大家推介7間深圳Cafe，有韓系海景Cafe，日落咖啡圖書館等，大家下次北上就可以去歎下。



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深圳Cafe推介｜ 1. ONIONIO le four — 南法復古莊園主題

ONIONIO旗下全新主題店ONIONIO le four，以南法復古莊園以主題，店內華麗的裝潢吸引不少KOL打卡。必食法式車厘子拿鐵蛋糕，由店員在巨型玻璃杯中挖出一大勺蛋糕，相當有儀式感！而且這間Cafe去年12月才在褔田人氣商場深業上城開幕，距離褔田口岸只有5個地鐵站，交通非常便利！

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ONIONIO le four

地址：褔田區皇崗路5001號深業上城南區 THESTREET 外街 L2層 S234號

營業時間：10:00 - 22:00

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站步行約6分鐘



深圳Cafe推介｜ 2. Mr.Walden Coffee — 木質調悠閒Cafe

深圳灣口岸開通地鐵站，大家可搭地鐵直達南山區大型商場萬象天地！4樓的Mr. Walden Coffee店面闊落，木質調的環境，給人安靜舒適的感受，另設戶外區域，適合歎個悠閒下午茶。招牌網紅開心果巴斯克（¥42），用上今年最hit的開心果結合半流心絲滑巴斯克芝士蛋糕，一試難忘！

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Mr.Walden Coffee

地址：南山區華潤萬象天地4樓 SL407號舖

營業時間：08:00 - 22:00

交通：地鐵1號線高新園站A出口步行約6分鐘



深圳Cafe推介｜3. Floatie —飽覽海景露營風Cafe

Floatie是架位於海上文化藝術中心海邊的餐車，旁邊有露營椅可以一邊望海景一邊歎咖啡，感覺非常寫意。咖啡香茶甜品亦有足夠選擇，不時會推出有創意的餐點，例如牛油果Dirty，食客都讚牛油果口感綿密，意想不到跟咖啡是個好配搭，而茶方面味道亦比較出眾，香味十足，人均價錢大約$30，適合兩小口星期六日放假chill下。

Floatie

地址：南山區蛇口海上世界文化藝術中心東門外

交通：地鐵2號線海上世界站A出口



深圳Cafe推介｜4. VOWS(華僑城店)—法式風格網紅店

Vows 一開始因其法式氛圍裝潢而深得網民歡心，更曾一度打蛇餅，最少要排1小時先食到。現時人流總算有減退，但他們的食物飲品依然保持高質，其中海鹽焦糖卷，伯爵茶卷和西柚芭樂冰茶都是必叫餐點，食評表示甜度恰到好處，不會太膩。除了咖啡甜品，亦有意粉三文治主食選擇，環境恬靜閒適，同朋友來輕食暢談是不錯的選擇。

VOWS(華僑城店)

地址:南山區沙河街道僑城東路99號深南電路大樓一層106B

交通：地鐵2號線僑城北站B出口



深圳Cafe推介｜5. M stand 鹽田雲海公園店—雲上咖啡圖書館

M stand咖啡店是連鎖品牌，單單深圳就已經有23間分店，勝在各方面都有一定水準，咖啡味道差異不大而且分店環境各有特式，其中位於鹽田雲海公園，被譽為雲上咖啡店的分店最受矚目。這間店背山面海，店內一大片落地玻璃能看到日落，夕陽下大海映入眼簾，仿彿置身雲上。而且一整層空間寬敞，更有圖書館，即使位置不就腳，都吸引不少人專程來到打卡看書，享受愜意的下午。

M Stand（深圳鹽田雲海公園店）

地址：三洲塘水庫旁雲海公園觀景台三樓

交通：地鐵8號線海山站B2出口坐雲海專線巴士

營業時間：星期二至日 10:00-17:00



深圳Cafe推介｜6. Exit Babylon出空間—獨棟全白海景Cafe

南山區果然是Cafe勝地，這間獨棟三層的全白Cafe充滿著度假的氛圍，周邊的棕櫚樹配上海景簡直就像去了外國一樣。如果想面對海景影相飲嘢，最好就是到Cafe的第二層。另外，餐牌方面選擇都很多，輕食主食連酒類都有提供，甜品則比較基本的例如芝士蛋糕，Cream Brulee等，人均消費都是$50左右。

ExitBabylon出空間

地址：深圳市南山區蛇口南海玫瑰花園三期金世紀路3-15(OGGl餐廳隔壁）

交通：地鐵2號線東角頭地鐵站E口



深圳Cafe推介｜7. Smelly Cat Cafe & Bar 老友記主題店—美式復古風格

只是店名就已經很引人注目，為什麼是smelly cat（臭貓）呢？整間餐廳的佈置就似回到70年代的美式漢堡店一樣，而他們的漢堡包薯條亦是熱賣之一。主食以外，咖啡亦被大讚性價比高，$30就有一大杯像是平時兩杯的份量，而且拉花亦與眾不同，優惠下午茶套餐僅需要$34就有一件蛋糕跟飲品，真是抵食又大件。

SMELLY CAT Cafe&Bar 老友主題店

地址：南海大道1083-6號科技大樓二期B棟101鋪

地鐵：搭乘12號線花果山站C2出口步行110米



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