漢堡包推介23間｜菠蘿包面＋Juicy鵝肝　必試最佳漢堡榜唯一港店

漢堡包推介｜不少人都喜歡食漢堡包，肉汁滿滿的漢堡扒，配上麵包蔬菜讓人滿足。《香港01》好食玩飛記者整理了23間漢堡包店給大家，不少都是網民推介的地區名物，其中有太安樓的龍躉漢堡，深受歡迎的嘉寶漢堡，也有菠蘿包漢堡等，想知道其他就睇落去吧！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

漢堡包推介【1】鳩砌——特色超足料豬肉漢堡

漢堡外賣店「鳩砌」即叫即製特色豬肉漢堡，麵包微微香脆，豬肉鬆軟又有肉汁，而且漢堡包超足料，任憑你嘴巴張得再開也難以咬上完整的一口，且表面還有大量的黑椒粒增加口感。漢堡醬汁、配料可以自選，包括黑松露醬、燒烤醬、泰式辣醬、芥末等，幾款醬汁更可以一次過加落去，超有滿足感！

鳩砌

地址：土瓜灣馬頭圍道216號

電話: 5500 8407



漢堡包推介【2】City'n Friends —— 即叫即做鵝肝漢堡／班戟漢堡配薯寶$60

City'n Friends裝修以醒目的橙色為主調，不怕找不到！餐廳主打即叫即做的漢堡包，其中最多網民推薦鵝肝牛肉漢堡，大大塊的鵝肝煎得鵝肝之餘，還充滿肉汁！此外，餐廳更有近年人氣大熱的班戟漢堡，可跟午市套餐搭配薯寶，都只是$60。除了漢堡之外，小店還有意粉、魷魚鬚、吉列蠔、榴槤炸彈等炸物及小食可選擇，同樣值得一試。

City’n Friends

地址：屯門欣寶路8號NOVO WALK地下8號舖



漢堡包推介【3】Burger Mate — 尖沙咀人氣小店 堅持每日新鮮製造

位於佐敦的Burger Mate，主打傳統美式手工漢堡，小店麵包均是自家製，漢堡每日堅持新鮮製造，且有限數量，售完即止。而漢堡扒分別採用USDA Prime安格斯或日本和牛兩款上乘牛肉製作，味道有保證！當中必試漢堡有雙層安格斯牛芝士漢堡、黑松露蘑菇安格斯牛漢堡。

地址：尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖

電話：64612771



漢堡包推介【4】N+ BURGER — 設自家飼養牧場／堅尼地城海景餐廳

N+ BURGER為香港首間擁澳洲自家飼養牧場的漢堡店，店舖主打全天然的安格斯牛肉，不含任何生長激素，而漢堡則選用Bakehouse出品的酸種麵包，口感鬆軟且極具牛油香氣。招牌菜包括經典漢堡、特級松露醬牛前腩漢堡和爆脆爆脆漢堡。另外值得一提，堅尼地城分店還可一邊吃漢堡，一邊欣賞堅尼地城海景，Chill爆！

地址：香葉道11號THE SOUTHSIDE LG樓LG01號舖

電話：28322028



地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓M2-102號舖

電話：23050133



地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下2號及3號舖

電話：21092339



地址：跑馬地景光街8號景光樓地下1號舖

電話：22050208



漢堡包推介【5】BOLO BOLO — Threads爆紅菠蘿包漢堡

中環新開的漢堡包店「BOLO BOLO」近日在IG及Threads上爆紅。店面以紅色為主調裝潢，混合港式與美式格調。餐廳同樣將美式漢堡融入港式風格，把麵包改為菠蘿包，大家可以自由選擇肉類及配料，每款即叫即製，熱辣香脆！餐廳另有炸鱈魚燒賣、炸牛丸、菠蘿茶等特色餐點，值得一試！

地址：中環蘭桂坊和安里8號地舖



漢堡包推介【6】MOO MOO — 自家制醬汁芝士漢堡

餐廳裝修走美式風格，主打不同口味的漢堡，其招牌漢堡「Classic Moo」，選用美國優質穀飼牛肉、美國車打芝士及自家制醬汁，每日新鮮手製。餐廳亦有雞翼、薯條、奶昔等小食及飲品，網民就推介芝士肉醬薯條、忌廉磨菇雞翼及朱古力奶昔，全部都超邪惡！

地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖

電話：9496 8213



漢堡包推介【7】一．漢堡 — 網民力推手打安格斯牛漢堡

「一．漢堡」是手工美式漢堡小店，店面以經典的美式復古黑白格子設計，隱藏於荃灣華都中心。餐廳的漢堡讓人驚喜，尤其手打安格斯牛漢堡及澳洲和牛漢堡，不但麵包有烘過，肉質混入牛更筋，口感豐富、軟嫩多汁！另外網民亦推薦檸檬胡椒雞翼及啤酒脆漿炸大啡菇配自家製黑松露醬，價錢非常親民！

地址：荃灣西樓角路170-184號華都中心1樓41號舖

電話：4678 0771



漢堡包推介【8】Ghetto Cafe — 貧民窟主題手打漢堡

Ghetto Cafe位於旺角黑布街，店內大玩美式街頭貧民窟風格，加入了HIPHOP元素及港式巨型塗鴉，非常打卡able！主要菜式包括貧民窟大魔王漢堡及黑松露芝味牛肉漢堡，漢堡超足料、麵包鬆軟帶有牛油香，手打牛肉味道濃郁又多汁！另外亦推薦滋味粒粒巨蝦堡、水牛雞翼、香蕉朱古力奶昔、炸薯條、炸洋蔥圈等，質素及味道絕不「貧民」！

地址：旺角黑布街13號地舖



漢堡包推介【9】The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar — 被船麵耽誤的漢堡店

The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar是一家提供西泰式美食的餐廳，雖然主打泰式船麵，但手打漢堡卻比船麵更受歡迎！店內提供一系列非特色漢堡，包括「牛油果法式鴨髀布里漢堡」、「招牌72小時安格斯牛小排漢堡」、「芝士通心粉安格斯牛漢堡」、和「烤吞拿魚扒莎莎漢堡」，全部都相當足料！

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座11樓J室

電話：3425 4611



漢堡包推介【10】小包包 — 原創中式漢堡包

小包包由亞洲最佳女主廚May Chow創立，主打原創中式漢堡包。店外採用霓虹燈標誌，還原本土文化！中式漢堡包採用鬆軟的中式麵包，提供多款口味如豬腩肉、炸三黃雞等中式口味小包包，以及天婦羅軟殼蟹、炸比目魚、美式牛肉、綠茶雪糕、鹽味雪糕等創新口味漢堡，更有經典黑松露薯條、紫菜炸墨魚脆脆、慢煮牛腩煎餃子等小吃，非常滋味！

地址：中環善慶街1-3號地舖

電話：2818 1280



漢堡包推介【11】Flat Iron Burger — 米芝蓮街頭小食推介

Flat Iron Burger是由連續5年獲米芝蓮街頭小食推介的 The Butchers Club 和 The Butchers Club Burger 兩位創辦人，聯同供應商Steak King合作打造。漢堡扒以黑毛安格斯牛的三個部位，牛臀肉、牛胸肉和牛肩肉製作，每一口都充滿肉汁和香濃的牛味。餐點選擇多，有豪華版平鐵漢堡包、豬仔與芝士、新宿海陸雙拼等，連薯條都有幾款！

豪華版平鐵漢堡包售＄128，牛肉扒肉汁飽滿，配自家製醃漬酸瓜、洋蔥、蛋黃醬和美式芝士，一定能滿足漢堡包愛好者。（官方網站）

地址：中環蘇豪伊利近街27號及29號地下



漢堡包推介【12】Rightsideup — 酒吧獨創地獄火辣漢堡

中環美式復古音樂酒吧RightSideUp推出了地獄漢堡（Highway to Hell Burger）！地獄漢堡專為辣味愛好者而設，肉汁滿滿的漢堡扒，配上魔鬼辣椒、櫻桃辣椒以及特製調味醬，火辣過癮！除了辣味漢堡，上校炸雞三文治／漢堡（Colonel's Sandwich）亦是經典美式食品之一，外脆內嫩的炸雞滋味十足，更可配上店舖的美式Cocktail，別具特色。

地址：中環蘇豪區卑利街53號



漢堡包推介【13】嘉寶漢堡 — 抵食港式漢堡

嘉寶漢堡就是走港式風格的漢堡小店，餐牌以港人口味設定，例如日式炸蝦堡、燒雞漢堡，甚至連羊肉漢堡都有，價錢亦是親民價，$60都不用就可以有漢堡包+小食+飲品，小食亦有炸燒賣，燒賣選擇，充滿香港風格。

單買芝士牛堡僅需$33。（IG@kabo.burger）

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地舖

電話：9521 4405



漢堡包推介【14】Burger Circus — USDA Prime漢堡扒重7安士

Burger Circus獨特的復古車廂裝潢，讓人彷彿置身 70-80 年代的美國。餐廳主打美式漢堡，採用優質的 USDA Prime 級別牛肉製作，每塊漢堡扒重7安士，肉質紮實多汁，香味濃郁。漢堡搭配芝士、洋蔥、酸瓜等配料，並佐以 Circus 特製醬料，形成酸甜滋味，口感豐富不油膩！

地址：中環蘇豪區荷李活道22號地下

電話：2878 7787



漢堡包推介【15】Cutting Onions — 創意無限 麻醬涼拌三絲炸豆腐包

Cutting Onions以獨特破格的風格示人，推出各種創新漢堡包，有泡菜煎蛋豬腩肉包、牛油果紫菜炸軟殼蟹包、麻醬涼拌三絲炸豆腐包等，簡直是令人意想不到的配撘！除了漢堡包，Cutting Onions也有提供意粉、沙律等西式美食，適合同朋友聚餐。

Cutting Onions不定期推出創新口味漢堡。（ig@cutting._.onions）

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸1樓02號舖

電話：6896 6862



漢堡包推介【16】轉角 ‧ 見 — 半熟燶邊蛋漢堡

轉角 ‧ 見的型男漢堡以及特濃花生奶昔是荃灣地區名物之一，型男漢堡以滋味爆汁漢堡牛扒搭配半熟燶邊蛋，再加上了紅菜頭，調整了漢堡扒的油膩感，帶出一點甜味。特濃花生奶昔口味特別，邊飲邊食到脆口的花生粒，花生控必叫！此外，亦有食評大讚全日早餐高質抵食，心機小店不容錯過。

煙肉煙燻味道配上流心蛋成為完美組合。（fb@轉角‧見 Kitchen Corner）

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖

電話：5488 7124



漢堡包推介【17】Honbo — 足料四層2安士牛肉漢堡

Honbo是Bloomberg 2020年全球最佳漢堡唯一入榜的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁，喜愛牛肉那種獨特的臊味的「牛魔王」必定喜歡。招牌漢堡有份量十足的雙層或四層2安士牛肉漢堡，亦有較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等。

肉食愛好者必試四層漢堡。（IG@honbo.burger）

地址：中環擺花街8號地下2號舖



漢堡包推介【18】Beeger — 菠蘿包漢堡

Beeger店內雖然走英式Pub風格，但漢堡卻融合港式情懷。食客可以要求將漢堡包外皮換成菠蘿包，較普通漢堡包多一絲甜味、軟糯漿口。漢堡配上西生菜、番茄、紫洋蔥， 而肉扒作為漢堡包靈魂，肉汁飽滿，口感紮實，食客亦可隨選擇牛、羊、雞、海鮮及素菜漢堡。Beeger亦有提供數款特色手工啤酒及飲料，其中接骨木花特飲，味道較清新解膩。

菠蘿漢堡包實屬罕見。（IG@foody.hk）

地址：西環堅尼地城士美菲路1-15號美新大廈地下J號舖

電話：6688 9984



漢堡包推介【19】街頭漢堡 — 最平$38雞扒、黑松露魚柳漢堡

鰂魚涌打工仔留意！主打高性價比即製漢堡的街頭漢堡，近日在港鐵鰂魚涌站A出口附近開業。店舖以外賣為主，最平$38，單點醬爆照燒雞扒漢堡、街頭玉子豬柳漢堡、黑松露芝士炸魚柳漢堡。套餐最低$50起即可享用，招牌安格斯牛漢堡嚴選USDA美國牛肉，另有雙層牛肉、黑松露蘑菇等升級選擇！是上班族、學生哥和街坊街里的快Lunch之選！

地址：鰂魚涌海堤街18-22號濱海大廈地下D02號舖

營業時間：11:00-20:30



漢堡包推介【20】Burger Circus — 地道美式漢堡及奶昔

Burger Circus位於中環蘇豪區，是一間經典美式餐廳，由裝飾陳設，到供應食品都甚有美國地道風味。漢堡包可單售，亦可加配汽水、奶昔或酒類，無論賣相或味道都獲好評。香港網民多選擇招牌Classic Burger，而Fish Fillet漢堡的魚柳炸得脆口，亦令人有驚喜。另推介鹽焦糖奶昔及M&M’s朱古力奶昔，入口滑溜好喝，整體份量大。

地址：中環蘇豪荷李活道22號地舖

電話：2878 7787



漢堡包推介【21】Morty's — 猶太式燻肉漢堡

Morty's 最出名的是紐約式三文治，內餡豐富地塞滿肉類，不過其實他們的漢堡亦十分出色，而份量同樣足料豐盛。店東來自紐約，引入當地猶太式低溫煙燻方式去醃製牛肉，由醃製、用胡桃木煙燻、冷卻再蒸煮，整個過程長達45天，絕對是心機之作！經此方法做出的牛肉保留肉汁，牛肉鹹香濃郁，兼會散發陣陣煙肉似的味道，非常特別。

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG/F 12-14舖

電話：3665 0900



地址：灣仔永豐街星街小區8-10舖

電話：3665 0890



漢堡包推介【22】Beef & Liberty Burgers — 平民價歎5星級酒店質素

此店由前文華酒店總廚Uwe Opocensky主理，漢堡扒精選蘇格蘭草飼牛製成，僅以少少鹽來吊味已經夠甘香juicy，在香港開設多間分店，更已紅到上海開店！食客推介最簡單的芝士漢堡、牛肉辣椒漢堡、手撕豬肉漢堡等。另外會定期推出特別口味，如龍蝦漢堡、The Curly Pig等等。

地址：赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G04號舖

電話：25632085



地址：香港國際機場一號客運大樓7E138號 (離境禁區）

電話：21521966



漢堡包推介【23】Burger Joys — 必試紅酒烹煮牛肉漢堡

位於灣仔的美式快餐店Burger Joys所有牛肉漢堡用上USDA美國優質黑安格斯牛肉製成，以紅酒和牛油烹製，放進鬆軟的麵包內，大小剛好。網民幾乎推薦整個menu，好像無論任何食物都好吃，特別推介特色雙層芝士牛肉漢堡、水牛城雞翼、黑松露薯條及Cookies & cream奶昔。

地址：西環西營盤第一街27-29號太益樓地舖

電話：27871288



地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E號舖

電話：63736668



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略