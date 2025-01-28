漢堡扒即燒5大推介｜和牛漢堡扒挽肉と米／肉肉大米／福岡漢堡扒

漢堡扒即燒5大推介｜香港接連有漢堡扒過江龍進駐，包括來自東京的炭火現烤漢堡扒專門店挽肉と米，以及內地品牌肉肉大米，深受港人喜愛！除了這兩家之外，香港還有不少現烤漢堡扒餐廳，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了5間香港現烤漢堡扒餐廳推介，最低$88就可以享用肉汁四溢的現烤漢堡扒！



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現烤漢堡扒推介【1】挽肉と米——日本過江龍

東京的超人氣炭火現烤漢堡扒專門店「挽肉と米」進駐ifc mall。（圖片來源：FB@挽肉と米 香港）

來自東京超人氣炭火現烤漢堡扒專門店挽肉と米，火速就開設了兩間分店，依然人龍不斷,可見人氣不減。挽肉と米最低消費每人一份套餐（售價$138，設加一服務費），套餐包括在客人面前以炭火新鮮現烤的100%日本牛肉漢堡扒三件， 配搭羽釜鍋新鮮現煮白飯無限任添、味噌湯、生雞蛋一隻，食客都大讚漢堡扒充滿肉汁又不會油膩。

兩間店內都有環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」，漢堡扒烤好瞬間送到客人面前，師傅更會觀察客人的用餐速度烤製下一塊漢堡扒，展現致力追求美味的職人精神！

挽肉と米

1號店（中環店）

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4011號舖

營業時間：星期一至日 11:00-22:00（最後點餐時間21:15）



2號店（尖沙咀店）

地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號店

營業時間：星期一至日 11:00-22:00 （最後點餐時間21:00）



現烤漢堡扒推介【2】肉肉大米——內地人氣漢堡扒

內地人氣漢堡扒店肉肉大米於沙田開設首間香港分店。（圖片來源：小紅書@笨狗出去玩）

肉肉大米是大陸的人氣現烤漢堡扒品牌，於沙田開設首間香港分店。肉肉大米設多款套餐，可按個人喜好選擇兩塊、三塊、芝士味、蟹肉味漢堡扒等，套餐都有溫泉蛋、西蘭花、白飯及味噌湯無限量添加，最平$95就食到，也不設服務費，！

店內漢堡扒即叫即煎，聲稱以100%純牛肉新鮮絞製，店員將漢堡扒煎至五成熟後再由客人自行按喜好DIY漢堡扒。新鮮現煎的漢堡扒香味四溢，肉質紥實彈牙，牛味濃郁充滿肉汁。

肉肉大米（即將開業）

地址：沙田新城市廣場一期1樓108號舖



現烤漢堡扒推介【3】福岡漢堡扒——韓國過江龍

「福岡漢堡扒」主打石燒和牛漢堡扒。（圖片來源：FB@Fukuoka Hambageu 福岡漢堡扒 香港旗艦店）

福岡漢堡扒主打石燒和牛漢堡扒，選用100%澳洲和牛，打成肉碎後以20多種香料調味，即叫即搓成球狀，表面更會鋪上特製香脆蒜片乾，惹味香口剖！漢堡扒上桌後，再由客人自行分成喜愛的大小，在約380度的熱石上DIY漢堡扒！

店內的漢堡扒有S、M、及L 3種份量可供選擇，S的份量也足夠女生們飽吃一頓。定食套餐包括白飯、麵豉湯、配菜及沙律，份量十足！店內漢堡扒可分為3款口味，包括原味、墨西哥辣椒及菠蘿煙肉，還可以加配芝士及雞蛋，可以滿足不同口味的人。

福岡漢堡扒

旺角分店

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下7號舖

營業時間：11:30-23:00

深水埗分店

地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-17號舖

營業時間：11:00-22:00



現烤漢堡扒推介【4】一輪——開放式鐵板燒和牛漢堡

「一輪」是一間位於荃灣的和牛漢堡專門店。（圖片來源：IG@ichirin_hikiniku）

一輪是一間位於荃灣的和牛漢堡專門店，堅持所有和牛漢堡都是新鮮現絞、即場烤製，旨在為客人提供「最完美的和牛漢堡體驗」。漢堡扒選用北海道十勝產黑毛和牛混合澳洲M級和牛，每份100g，分別有原味、芝士和香辣番茄汁，合共3款口味。

店內採用環繞餐桌設計，開放式鐵板燒，即叫即製。由廚師在客人面前即席烤製漢堡，搭配搭配熱氣騰騰的珍珠米及半熟溫泉蛋，色香味俱全。店內套餐最低$88就可食到，包括兩份漢堡扒、半熟溫泉日式、日式麵豉湯、沙律，還可無限任添珍珠米白飯，性價比超高！

一輪

地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2地下一門町市場J36-38號舖

營業時間：12:00-22:00



現烤漢堡扒推介【5】三和敘——備長炭烤和牛漢堡

「三和敘」是一間5層樓高的日式餐飲概念大樓。（圖片來源：FB@三和敘 Sanwa Jo ）

三和敘是一間5層樓高的日式餐飲概念大樓，主打三大傳統日本料理菜式包括壽司、鐵板燒、爐端燒。店家選用備長炭將每天手工製成的和牛漢堡扒煎烤至香氣四溢，牛肉味道濃郁之餘，還帶有炭香。

每塊炭燒和牛漢堡都放在小炭爐上，以保持其溫度。當肉汁滴入炭火上時，會散發出讓人垂涎欲滴的的炭香味，並以日本蛋醬油漬和秘製醬料搭配北海道白米「夢美人」，飯香撲鼻，十分惹味。

三和敘

地址：九龍城福佬村道46號地舖

營業時間：12:00-15:00、18:00-22:00（逢星期一、二休息）



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