AirAsia飛喀比、清萊$212起 一旅程玩盡兩個城市 真正「泰放鬆」

又有超值機票優惠介紹給大家，是時候mark定假期去旅行啦！今次是由AirAsia 聯乘泰旅局推出的「泰放鬆」優惠，香港 / 澳門經曼谷（廊曼）中轉聯程（Fly-thru）轉飛喀比或清萊都只是HKD 212 ／ MOP 498起^，雖然要轉機，但機程都只係1.5小時。近年這兩個地方都成為泰國旅遊熱門地！加上AirAsia擁有中轉聯程（Fly-thru）服務，免除再次入境程序及領取行李過程，大家趁轉機有時間玩埋曼谷都可以！以下立即為你解構兩地有什麼好玩，以及可以點玩！



AirAsia X泰旅局「泰放鬆」優惠即睇：

香港出發經曼谷（廊曼）中轉聯程（Fly-thru）喀比，單程票價未連稅低至 HKD 232起*

澳門出發經曼谷（廊曼）中轉聯程（Fly-thru）喀比，單程票價未連稅低至 MOP 520起*

香港出發經曼谷（廊曼）中轉聯程（Fly-thru）清萊，單程票價未連稅低至 HKD 212起*

澳門出發經曼谷（廊曼）中轉聯程（Fly-thru）清萊，單程票價未連稅低至 MOP 498起*

預訂日期：即日至2024年7月28日

出發日期：即日至2025年3月31日

預訂機票網站：https://app.airasia.com/F4uy/35t46g48

旅遊秘技！善用中轉聯程（Fly-thru）好處 轉機空檔遊曼谷

今次泰國目的地喀比主力享受陽光與海灘，清萊則著重文化、宗教歷史的景點，而面對五光十色，永遠有新事新餐廳的曼谷作為中轉站，「過門而不入」相信不少人會覺得好浪費！但其實大家有足夠轉機時間的話，就可以運用這個空檔快閃曼谷市區一趟，無論是食人氣甜品，還是最新市集，都可以先在曼谷享受。

因為AirAsia的中轉聯程（Fly-thru）服務可以免除再次入境程序及領取行李的過程，行李會直接送到目的地，大家「兩手空空」就可以走出機場到曼谷玩，回到機場亦只需要再進行安檢程序就可以轉機！真正玩得「泰放鬆」！

喀比必玩：「四島一日遊」感受熱帶島嶼魅力

由曼谷（廊曼） 轉機到喀比只需1.5小時，而距離另一個旅遊熱點布吉都只是約2.5小時車程，喀比就是更安靜、更chill版本的布吉！喀比的賣點同樣是渡假天堂，其中必玩的就是「四島一日遊」，大家可以參加當地快艇或長尾艇的旅行團，到達以石灰岩地形絕美景色聞名的塔島、冒島、雞島及波達島，除了可以在溫暖的海水中遊泳，浮潛欣賞海洋生物，享受日光浴，探索和拍攝美麗的海景照片以外，同時亦可以穿梭於島上的熱帶雨林之中。

另外跳島遊亦一定要去屬於泰國國家公園內，由6座島嶼組成的潛水熱點PhiPhi島，島嶼中包括電影《迷幻海灘》取景地Maya Bay，PhiPhi島海洋生物富多樣性，以豹紋鯊及魔鬼魚最為知名，深受世界各地潛水愛好者歡迎！另外在喀比亦可以選擇到世界級的攀岩勝地萊利海灘一試身手，以及Than Bok Khorani國家公園內划獨木舟，及隱藏秘景連島沙洲 Thale Waek，加上當地有不少高品質的人氣酒店，絕對是喜歡去戶外活動及渡假之選！

清萊必玩：「白、黑、藍」寺廟文化藝術巡禮

泰北新興旅遊點清萊，同樣只需於曼谷（廊曼） 轉機1.5小時即可到達，在富有神秘感的清萊，大家可以感受與別不同的泰北歷史、藝術文化，大家除了可以上山探索山地部落村莊，瞭解他們的傳統和手工藝以外，一定要去的就是「白、黑、藍」之旅，白即白廟「白寺榮坤寺」，藍即藍寺（Wat Rong Seua Ten），而黑即是黑屋「Baan Dam博物館」，三地同樣都展示了當地獨特的蘭納建築，感受不同年代的寺廟文化，是深度旅遊之選！

另外清萊又以美景、靚café聞名，大家不能錯過1988年建成的皇太后行宮(Doi Tung Royal Villa)，園內花園優美，風景隨不同花季改變，更設有森林空中步道，可以在吊橋上欣賞森林美景；而位處高地的新派小清新茶園Choui Fong Tea Plantation，園內種植茶葉及咖啡，園內小木屋café，坐擁一望無際的茶樹，讓大家一邊歎啡一邊打卡！

除了直航航線去曼谷（廊曼），及可轉飛喀比及清萊，AirAsia另外有2條直航航線由香港直飛去清邁及布吉，大家想遊歷泰國大大小小城市就立即下載AirAsia MOVE或透過AirAsia的官網airasia.com進行預訂!

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^優惠數量有限，受條款與細則約束。

（資料及相片由客戶提供）