筲箕灣美食｜東大街13間推介！華星冰室黑松露多士／名店雞蛋仔

筲箕灣美食推介｜東大街美食｜筲箕灣東大街是香港其中一條著名的美食街，這裡食肆、小食攤檔林立，不論是懷舊小食還是創意菜式，都能在東大街找到！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家搜羅了13間東大街美食小店，包括香港特色小食雞蛋仔、魚肉燒賣等，還有無骨炸雞和虹吸咖啡等。



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東大街美食推介【1】華星冰室——必食招牌黑松露多士

華星冰室以其擁有濃厚的懷舊冰室風格和明星雲集的氛圍而聞名，並由多位樂壇中人共同創辦，經常吸引藝人造訪！華星冰室的招牌「校長多士」，即是以黑松露醬配搭芝士及烘麵包的特色多士，如果喜歡滑蛋的話，即可選擇黑松露炒蛋多士，搭配招牌嫩滑炒蛋，口感及香氣更濃郁，絕對值得一試！

華星冰室

地址：筲箕灣筲箕灣東大街185-187號順景樓地舖

人均消費：$50 - $100



東大街美食推介【2】四川重口味——正宗川菜！必食烤魚鍋+紅糖糍粑

四川重口味，專注於正宗的川菜風味，以麻辣口味小菜為主，其特色在於使用郫縣豆瓣醬、花椒、辣椒等精髓調味，菜式味道濃厚、鮮味突出！必食推介有黃金皮蛋、麻辣魷魚鬚、川北涼粉、烤魚鍋及酸菜魚，搭配紅糖糍粑作為甜品更可中和辣味！

四川重口味

地址：筲箕灣東大街132號地舖

人均消費：$80 - $150



東大街美食推介【3】安利魚蛋粉麵——59年歷史／自家製手打魚蛋！

安利魚蛋粉麵始於1966年，是區內名店，當年只是天后古廟旁的街邊檔口，後來搬入東大街舖位。招牌切腩魚片撈粗，由40多年前開店的鄭老先生開創，堅持每日手打魚蛋魚片，更加用上門鱔、䱛魚打成。魚蛋更加鮮味、彈牙，十分惹味！

安利魚蛋粉麵

地址：筲箕灣東大街22號地舖

人均消費：$50 - $80



東大街美食推介【4】八沢——銷量第一黑松露忌廉海鮮烏冬！

八沢是以烏冬為主打菜式的日式餐廳。黑松露忌廉海鮮烏冬是店內銷量第一，日式咖喱飯、豚肉拉麵也是店內的人氣之選！烏冬一上枱就可以聞到非常濃郁的奶油忌廉和黑松露的香味，湯底奶香味頗重，十分Creamy，扁身的烏冬彈牙。海鮮有三文魚和兩隻大大粒帆立貝，三文魚熟到恰到好處，甚至有種入口即溶的感覺！

八沢

地址：筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下7號舖

人均消費：$100 - $160



東大街美食推介【5】水黃金——高檔無菜單手工私房菜！

水黃金是筲箕灣的一間頂級蜑家海鮮私房菜，由35年經驗的「金東大」夫妻檔開設。餐廳主打「水中黃金」的高檔食材如花膠、鮑魚，將傳統蜑家風味精緻化。菜單會根據時令漁穫定製，主打無菜單手工菜。人氣餐點包括鮑魚燒鵝、避風塘大尾魷、薑蔥鴛鴦蟹炒腸粉、蜑家冬菜古法煮方里魚等。

水黃金

地址：筲箕灣筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下2號舖及閣樓

人均消費：$801以上



東大街美食推介【6】低調高手大街小食——排隊名店雞蛋仔

低調高手大街小食的雞蛋仔是全港數一數二的雞蛋仔，多年來深受不少明星食客歡迎，發哥周潤發、謝霆鋒、容祖兒等巨星均有幫襯！小店的雞蛋仔全部即叫即製，蛋香及奶香濃郁。每粒雞蛋仔均有足夠時間散熱，不會因熱力及水蒸氣影響而變軟；而雞蛋仔內裡空氣感十足，外脆內軟，口感豐富。

低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街76A號地下B3號舖

人均消費：$10 - $50



東大街美食推介【7】小食皇——新鮮即炸無骨雞翼

小食皇開業二十多年，是街坊們下午茶和宵夜的最愛。除了腸粉、魚蛋、燒賣、煎釀三寶等港式小食外，還有不少串燒、炸物。店家的招牌無骨雞翼深受大家喜愛，即叫即炸的無骨雞翼，外皮金黃酥脆，孜然粉再配上五香味的秘製醃料，香口惹味。雞翼肉質嫩滑，而且還保留到肉汁，一口下去滿滿的飽足感，無骨設計簡直就是懶人的為食首選！

小食皇

地址：筲箕灣東大街76A號地下2A號舖

人均消費：$10 - $50



東大街美食推介【8】幸福美食——大地魚湯韭菜餃

幸福美食已經開業數十年。據聞小店的招牌大地魚湯秘方出自一位獨自經營車仔檔生意的伯伯之手，後傳授給「幸福美食」的老闆布氏夫婦，配上老闆娘的手工韭菜餃而成招牌菜。大地魚湯韭菜餃粒粒飽滿，除了韭菜和豬肉外，還加入了蔥花增添香氣；而大地魚湯十分鮮味，亦可吃到一絲絲紫菜味道，加入少許辣椒油更為香口，鹹鮮香俱全！

幸福美食

地址：筲箕灣杜雲里1-3號東強大廈地舖

人均消費：$30 - $50



東大街美食推介【9】印尼沙爹屋——正宗沙嗲串燒

印尼沙爹屋由印尼華僑主理，從街頭攤檔搬進店舖多年至今20多年，憑藉其獨特的沙嗲醬而深受街坊捧場。店內沙嗲串燒由多款肉類可以選擇，包括豬肉、牛肉、雞肉、雞軟骨、魷魚鬚等，秘製沙嗲醬用上花生、黃豆、蒜蓉、南姜、香葉等多種香料製成，味道濃郁微辣，還能吃到粒粒花生碎，十分惹味！

印尼沙爹屋

地址：筲箕灣東大街76D號地舖

人均消費：$40 - $80



東大街美食推介【10】王林記潮州魚蛋粉麵——招牌香蔥魚蛋撈粗

王林記潮州魚蛋粉麵開業50多年，以自創獨有的香蔥魚蛋令不少人追捧。王林記擁有自家打魚蛋工場，魚蛋用門鱔、䱛魚、九棍打成，絕無溝粉，魚味香濃。招牌片頭魚蛋撈粗，蠔油底粗麵色澤飽滿，蠔油香口而不會過鹹。片頭經油炸後，爽口而帶有鬆香氣味。另外，店家的牛腩同樣是必食之一，有切腩和爽腩兩款選擇，兩者均燜得十分入味！

王林記潮州魚蛋粉麵

地址：筲箕灣東大街10號東寶大廈地下A號舖

人均消費：$50 - $100



東大街美食推介【11】呂仔記二哥一九七八——自家製手打燒賣

「呂仔記二哥一九七八」主打港式街頭小食，招牌自家製魚肉燒賣，將傳統潮汕手打魚蛋方法改良去，用上中小型黃門鱔每日新鮮製造，魚味香濃、口感彈牙！另一招牌「三溝」（生菜、魚肉、碗仔翅）份量十足，由豬骨、雞、黑木耳和香菇熬製得碗仔翅，味道香濃；黃門鱔打成的魚肉軟糯，生菜口感又夠新鮮爽脆，味道口感豐富有層次。

呂仔記二哥一九七八

地址：筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖



東大街美食推介【12】I Love戟——焦糖燉蛋雪糕班戟

I Love戟主打即叫即製班戟，除了多款甜班戟之外，特別設有鹹食班戟配搭。店家招牌焦糖燉蛋雪糕班戟，班戟皮即叫即製，蛋香味濃，裡面包裹著自選口味雪糕，面層焦糖燒至薄脆微焦，燉蛋嫩滑富有蛋香，口感層次豐富。除了班戟外，店家還有流心千層蛋糕、台式奶茶、水果奶昔和水果冰沙等。

I Love戟

地址：筲箕灣東大街76號地下C號舖

人均消費：$20 - $50



東大街美食推介【13】Lazzy Project——虹吸咖啡

Lazzy Project主打虹吸咖啡，有可見面層富有咖啡油脂，先喝到桃味，伴隨茉莉花香，口感順滑，味道厚實圓潤富有層次。由於改變了沖調手法，即使平常不建議放涼喝的虹吸咖啡，在這兒可以慢慢感受咖啡由微暖至放涼的每一種變化。

Lazzy Project

地址：筲箕灣東大街2號地下3號舖

人均消費：$50 - $100



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