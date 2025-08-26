豆腐花18推介｜開心果豆腐花／$6小店／九龍城老字號9月底結業

豆腐花推介｜說起香港的傳統甜品，除了紅豆沙、芝麻糊外，相信大家都會想起豆腐花。《香港01》好食玩飛記者就為大家搜羅了18間必食豆腐花，當中不乏米芝蓮推介、老字號、人氣排隊名店等。另外，位於九龍城的老字號「義香荳腐食品」將於9月底光榮結業，各位豆腐花控不妨在結業前再去支持一下這間街坊老店！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

豆腐花推介【1】義香荳腐食品——9月底光榮結業 多款配料豆腐花$10起

義香荳腐食品創立於1961年，已在九龍城屹立64年。小店憑石磨豆漿、豆製品、豆腐花等打響名堂，深入民心。不過，隨九龍城重建工程，老闆娘鳳姐決定在9月底光榮結業，令一眾街坊感到可惜。

義香荳腐食品除了有最基本的豆腐花，亦有紅豆溝豆腐花、綠豆溝豆腐花、紅豆溝豆腐花、花奶溝豆腐花、涼粉溝豆腐花、水晶珠雜果豆腐花等多款風味。傳統豆腐花外賣凍食$13一碗；外賣熱食和堂食則只需$10一碗，非常抵食。趁住小店尚未正式退場，不妨前往品嘗。

地址：九龍城衙前塱道74號地舖



豆腐花推介【2】全記豆腐花——50年老字號／老師傅每日自製

全記豆腐花位於大角咀，小店為50年老字號，可說是大角咀街坊的私藏豆腐花店舖！全記豆腐花每日由老師傅新鮮自製，豆香濃郁而且口感滑溜，每碗都只是$12。此外，店舖還有賣其他港式甜品，例如綠豆沙、紅豆沙及芝麻糊等，亦只是$20一碗。

地址：大角咀中匯街43號



豆腐花推介【3】永福豆品——營業至凌晨／$6一碗豆腐花

永福豆品位於長沙灣，小店由一對老夫婦經營，開店短短兩年已獲得不少街坊青睞。店舖除了豆腐花之外，還售賣一些豆製品，例如炸支竹及生筋等，而豆漿及豆腐花只售$6，豆腐花不但豆味香濃，而且口感細滑。值得一提，店舖營業至凌晨2點，心思思想吃宵夜又在附近，不妨幫襯！

地址：長沙灣元州街316a號



豆腐花推介【4】Beans——開心果糊豆腐花 口味出奇地夾

如果吃膩了傳統的豆腐花，不妨試試Beans新出的開心果糊豆腐花！豆腐花加了香脆的開心果糊，不但有香濃堅果風味，與香滑的豆腐花相互融合，口感非常豐富！此外，開心果豐富的纖維還可幫助消化，減少便秘問題，一舉兩得！開心果控必試！

開心果與香滑的豆腐花相互融合，口感非常豐富！（Instagram@beans_cafe_hk）

地址：Beans所有分店詳情請瀏覽官方網頁



豆腐花推介【5】甜姨姨私房甜品——木桶豆腐花即叫即撞

甜姨姨私房甜品是迷你木桶豆腐花的始祖，豆腐花即叫即撞。用木桶盛載的豆腐花有極佳的保溫效果，能令豆腐花凝固得更好，吃下去更順滑！另外，喜歡吃榴槤的朋友，不妨試試店家的榴槤豆腐花，果肉份量非常多，與豆腐花的口感意外地夾！

地址：龍蟠街3號荷里活廣場1樓177號舖（鑽石山）／清風街13號地舖（天后）／耀華街11號地舖（銅鑼灣）／煙廠街31號地下C號舖（旺角）



豆腐花推介【6】日日鮮手作店——西營盤$10豆腐花＋復古打卡裝修

位於西營盤的日日鮮手作店，豆腐花每日新鮮石磨，可選傳統薑汁或是桂花糖水兩種配搭，還可以貪心一點選擇「兩溝」，而且豆腐花僅$10一碗，CP值超高！值得一提，店舖不但可以堂食，而且裝修以水泥牆及木窗設計，充滿復古氛圍，非常打卡able！

地址：西環東邊街32號



豆腐花推介【7】建興亞婆豆腐花——南丫島名物

建興亞婆豆腐花位於南丫島，其有名程度已經變成一個必去的「景點」！建興亞婆豆腐花只有冷熱豆腐花及豆漿，豆花賣相雖然不是很平滑，但入口卻出奇的順滑，而且味道天然又清甜。

地址：南丫島榕樹灣大灣肚1號



豆腐花推介【8】車站豆腐花——雙拼豆腐花超有層次

車站豆腐花位於大澳，除了普通石磨豆腐花，更有豆腐花併芝麻糊、豆腐花併腰果糊及豆腐花併杏仁糊，可以一次滿足兩個願望！豆腐花豆味純厚不會過甜，入口順滑，配上黃糖味道甜而不膩，還有淡淡薑味，層次豐富！餐廳另有陳皮懷舊大魚蛋同樣值得推介！

地址：大澳大澳永安街57號地舖



豆腐花推介【9】廖同合荳品廠——傳統老店 豆腐花僅$12一碗

廖同合荳品廠是位於旺角的老式荳品店，招牌菜有水豆腐、豆腐卜、豆腐花、豆漿等豆製品。有不少網民大讚餐廳的豆腐花帶有豆香，口感實在，味道傳統，更稱是吃過最好吃的豆腐花，價錢為$12一碗！除了豆腐花，煎豆腐也有網民推薦，師傅以温火慢煮豆腐，不會煎燶之餘，亦不會有魚肉的腥味，$15有4件，值得一試！

廖同合荳品廠（圖片來源：一枚為食妹＠小紅書）

地址：旺角廣東道1067號地舖



豆腐花推介【10】豆腐巴克——創新口味豆腐花

位於石門的港式小吃店豆腐巴克推出豆乳系列及豆腐花系列豆製品，除了有傳統豆腐花及花奶豆腐花，亦有煉奶芋圓豆腐花、黑糖桃膠豆腐花、朱奶豆腐花、芒果西米豆腐花、牛乳麻糬豆腐花等特色配搭的創新口味，款款都超足料，最平$16！

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓209號舖



豆腐花推介【11】公和荳品廠——米芝蓮推介百年老店

「公和荳品廠」是百年老店，更多次獲得米芝蓮推介。（圖片來源：FB@公和荳品廠 Kung Wo Beancurd Factory ）

這間位於深水埗的「公和荳品廠」是百年老店，以各式豆製品聞名，平均每天售出千碗豆腐花，更多次獲得米芝蓮推介！店家使用加拿大非基因改造黃豆，手工製成各種豆品。店家的豆腐花豆味香濃，質感滑溜，不止區內街坊大讚，就連區外以及遊客都慕名而來，只需$12就能吃到傳統豆腐花。店內其他豆製品亦值得一試，例如薑糖豆腐雪糕，豆味突出之餘又能與姜味融合。

公和荳品廠

地址：深水埗北河街118號地舖



豆腐花推介【12】亞玉豆腐花——8款口味任揀 曾以$3碗豆腐花聞名

「亞玉豆腐花」曾以超抵食$3豆腐花而聞名。（圖片來源：FB@亞玉豆腐花）

「亞玉豆腐花」曾以超抵食$3豆腐花而聞名，店家堅持每日新鮮製造豆品並且有多款口味的豆腐花可供選擇。豆腐花共有8款口味可以選擇，包括冰糖、薑汁、紅豆、喳咋、綠豆沙、芝麻糊、白果薏米以及椰汁西米，而且全都是$8一碗，碗碗都份量十足，豆味濃郁。

亞玉豆腐花

地址：

荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B號舖

屯門青山坊2號華樂商場地下12號舖

元朗阜財街2號宏豐大廈地下12號舖

紅磡船澳街99號遠富樓地下B號舖



豆腐花推介【13】贊和豆品——必試黑芝麻糊豆腐花

「贊和豆品」曾與「亞玉豆腐花」進行價格競爭，最低曾售$2一碗豆腐花。（資料圖片）

「贊和豆品」曾與「亞玉豆腐花」進行價格競爭，最低曾售$2一碗豆腐花，後因成本上升，不得不加價至$7一碗，但仍較坊間豆腐花便宜。「贊和豆品」的豆腐花質地滑溜，而且有多種款式可供選擇，最多人推介的就是黑芝麻糊豆腐花，還有桂花冰糖豆腐花。

贊和荳品

地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5A號舖（荃灣店）／旺角弼街80號地舖（旺角店）



豆腐花推介【14】陳記自家製豆腐花美食店——招牌黑豆豆腐花

「陳記自家製豆腐花美食店」是何文田區內的人氣豆腐花。（圖片來源：OpenRice@natnatsoap）

「陳記自家製豆腐花美食店」是何文田區內的人氣豆腐花，由流動小販做至上舖，一直都深受區內街坊支持。店家的黃豆豆腐花豆味香濃，帶有微微薑汁香味，十分滑溜。店內還有少見的黑豆豆腐花，黑豆豆味比起黃豆更濃郁，而且營養價值更高，是店內必食的招牌豆腐花。

陳記自家製豆腐花美食店

地址：何文田梭椏道5號A



豆腐花推介【15】順興隆桂記荳品廠——50年歷史老字號

「順興隆桂記荳品廠」擁有超過50年歷史，是區內的街坊人氣老字號。（圖片來源：OpenRice@sonson723）

「順興隆桂記荳品廠」擁有超過50年歷史，是區內的街坊人氣老字號。店家堅持採用石磨磨豆，認為傳統工藝手造出來的味道是機械式製作無可比擬的。店家堅持人手製作，不做其他花巧口味，獨沽一味傳統豆腐花，致力保留傳統原始風味。店豆腐花白淨有光澤，口感非常順滑，豆香亦十分濃郁，值得一試。

順興隆桂記荳品廠

地址：長沙灣順寧道451號地舖



豆腐花推介【16】亞婆豆腐花——大埔豆腐花排隊店

「亞婆豆腐花」是大埔墟人氣豆腐花店，經常大排長龍。（圖片來源：OpenRice@sonson723）

位於大埔墟街市附近的「亞婆豆腐花」由一位婆婆創立，是街坊的人氣小店亦吸引了不少區外人特地光顧，店外經常都大排長龍。小店主要售賣豆腐花和豆漿，很多網民都大讚這裡的豆腐花非常香滑而且豆味香濃，加入薑汁後味道更佳！

亞婆豆腐花

地址：大埔大光里6號地下2A號舖



豆腐花推介【17】豆美味豆花團——豆腐花豆味濃郁夾帶陣陣芝麻香

「豆美味豆花團」推出$15任食豆腐花。（圖片來源：FB@豆美味豆花團）

位於上水的「豆美味豆花團」雖然位置偏遠，但仍吸引不少單車友前往光顧。店家的豆腐花最為馳名，而最吸引的就是$15任食豆腐花，不過只限熱食。豆腐花豆味濃郁，口感較為結實但十分滑嫩。黑芝麻豆腐花同樣出色，豆味和芝麻味十分搭配，豆味濃郁之餘還帶有陣陣芝麻香。

豆美味豆花團

地址：上水河上鄉1049地段地舖



豆腐花推介【18】豆乳狂人——創新豆腐花甜品

人氣豆乳專門店「豆乳狂人」將傳統豆品結合創新元素，變奏出新口味飲料及甜品。店家不只售賣各種口味豆乳，還有一系列的豆腐花甜品。「狂人豆花」系列有10款不同選擇，當中「超煙韌豆花」由多款配料包括珍珠、芋圓、小丸子、奶蓋等，Q彈的口感與豆腐花形成強烈對比。如果吃膩了傳統的豆腐花，想試一下創新豆腐花甜品，這間一定能滿足你！

豆乳狂人

地址：

將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G01及G02號舖（將軍澳）

黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G10A-G10B號舖（黃大仙）

沙田大涌橋路20-30號河畔花園地下28號舖（沙田）

樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1168-1170號舖（樂富）

荃灣大河道100號海之戀商場2樓2036號舖（荃灣）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略