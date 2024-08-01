親子暑期攻略｜中旅巴士車票+門票套餐　激抵價玩轉長隆樂園

放暑假，相信不少家長已經為你的小朋友準備好豐富的暑期活動，不妨趁這個長假期培養更密切的親子關係，一家人齊齊北上盡情玩樂！長隆樂園除了大受歡迎的水上樂園外，更有以機動遊戲為主的長隆歡樂世界。尤其是暑假新開的飛船樂園，新增19項高科技、全景式遊樂設備，這些全新遊客設備基於VR、AR、4D特效、5D特效等新技術和特定硬體結合，具有虛擬交互、模擬佈景的沉浸式體驗特色！



長隆樂園應有盡有，但選擇花多眼亂，不同樂園有不同票價，酒店有四至五間可以以選擇，簡直令選擇困難症發作！想起要拖住小朋友搭港鐵轉巴士再搵車搵的士都覺得苦惱，的確令人卻步。

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購票流程：

步驟一︰在中旅巴士微信小程序主頁找到「長隆專區」。

步驟二︰選定目的地，左上角可以切換「珠海」或「廣州」長隆，選定產品後再選擇出行時間。

注意事項：一定要提前一天訂票。

步驟三︰確定日期後即可以購票。最超值的套餐早已為你安排，只要憑二維碼就可以一tick完成！

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(資料及相片由客戶提供)