聖安娜X罐頭豬LuLu月餅禮盒　立體造型收納袋　早買低至5折入手

中秋月餅滋味人人期待，今年有聖安娜X罐頭豬LuLu陪你過中秋！首推人氣罐頭豬LuLu月餅禮盒，有齊流心奶黃及香滑奶黃兩款口味，更附以毛絨多用途收納袋，去旅行收納小物最perfect！此外，經典「雙黃白蓮蓉月餅」和「雙黃蓮蓉月餅」都是必買月餅，而一直大受歡迎的「金沙流心奶黃月餅」、「香滑奶黃月餅」亦換上得體大方新包裝，香港獨家銷售代理．馬來西亞直送 「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」一定能滿足榴槤迷的口味。即日至8月14日更可享低至5折優惠，記得把握早買優惠入手心水月餅啦！



午餐肉及粉絲們必收！罐頭豬LuLu月餅禮盒

罐頭豬LuLu 5歲啦！聖安娜餅屋聯乘香港潮玩品牌 #TOYZEROPLUS 推出罐頭豬LuLu月餅禮盒，套裝包括流心奶黃及香滑奶黃月餅，與及LuLu豬毛絨多用途收納袋。每個月餅都印有活潑趣緻的罐頭豬LuLu模樣，讓人不捨得咬下去，而隨套裝附上的多用途收納袋可愛又實用，柔軟手感配上立體生動的LuLu豬小耳朵令人愛不釋手，貼心間隔設計可收藏小物件，無論日常儲物或旅行收納都非常方便，午餐肉及粉絲們一定要擁有！

經典滋味新包裝 送禮更大方

送禮予家人長輩，質素高，用料上乘的傳統滋味自然是首選。長期熱賣的「雙黃白蓮蓉月餅」和「雙黃蓮蓉月餅」採用原隻鹹蛋黃，每一顆都油潤圓大，香氣滿溢。幼滑蓮蓉則採用頂級湖南寸三蓮製成，味道甘香。一向是人氣之選的「金沙流心奶黃月餅」和「香滑奶黃月餅」亦換上了新包裝，視覺升級享受，月餅味美依舊。「金沙流心奶黃月餅」以特別黃金配方製作，鹹蛋黃碎加上濃郁奶油做出幼滑奶黃內餡，搭配甘香酥軟的外層餅皮，層次豐富。「香滑奶黃月餅」 的奶黃香濃幼滑，配上沙沙鹹蛋黃內餡，咸甜滋味相輔相乘，口感細膩醇厚。此外，「玲瓏八星月餅」 一盒4款口味，新成員陳皮紅荳松子口味，以十五年陳皮製作，甘香不苦澀，清新而不膩。

養顏之選 尊貴燕窩冰皮月餅

冰皮月餅亦十分精彩，新推出的「尊貴燕窩冰皮月餅」精選印尼極品白燕窩，配上清香豆蓉，用料上乘，尊貴享受，絕對是女士最愛的養顏之選。每盒2款口味，分別是綠豆蓉燕窩及杏仁松子燕窩各4個。另有聖安娜「至脆驚喜冰皮月餅」，同樣大滿足！

榴槤迷最愛DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅

聖安娜獨家銷售代理榴槤迷最愛的貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅，這款馬來西亞直送的「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」以100%使用當地樹上熟貓山王和黑刺等優質品種榴槤製成，濃香細膩，定會擄獲大家的心！

早入手早享受，由即日至8月14日，聖安娜Cake Easy會員 及MasterCard信用卡客戶可享早買優惠低至5折，而一般客戶亦可享早鳥優惠低至52折，及早為人月團圓做好準備。

(資料及相片由客戶提供)