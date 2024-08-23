澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽 召學生跨界點亮澳門多元魅力

全球已進入人工智能（AI）年代，不少人去旅行亦會善用AI功能，做好智慧旅遊規劃，讓旅遊變得不止於一種面貌。澳門旅遊局為此亦全新推動「旅遊+」跨界融合旅遊體驗，其中為了推動「旅遊+學習」，更將召集香港125位中學生一起參與「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」，通過參加AI創作工作坊，及實地考察澳門國際大都市「金名片」，再以「感受澳門」為題，全新角度用AI畫筆及創造力點亮澳門的文化和旅遊魅力！



親身到澳門感受5大「旅遊+」元素 AI工作坊激發創意

知道不少人對澳門的印象單單停留於大三巴、觀音像及葡撻，但澳門回歸25年來不斷發展，其中澳門的「城市名片」及「美食名片」你又知道是什麼嗎？

「城市名片」：“澳門歷史城區”在 2005年被列入聯合國《世界文化遺產名錄》，成為中國第31處世界文化遺產。

「美食名片」：2017年獲評定為聯合國教科文組織－創意城市美食之都。

以上名片皆體現出澳門中西方多元文化交匯的鮮明特色和獨特價值，而今次參與活動的中學生有機會到澳門實地考察，分組以「旅遊+」出發，親身從美食、社區、文化、自然及玩樂五個元素去重新遊歷感受不同的澳門。

出發考察前，學生們會先參與「AI 圖像工作坊」的STEAM學習活動，屆時香港資深STEAM教育家Jonathan將教授同學們使用AI資源創作畫作，學習構思文字指令（promp）以Leonardo AI生成圖像，透過不同「旅遊+」的素材進行模型訓練。在完成工作坊及考察後，同學們需要以「感受澳門」為題，以AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，得獎的作品更可以在展覽展出，並以作宣傳澳門旅遊之用。

考察活動部分景點包括：

路環漁村：

作為澳門新八景之一的路環漁村為歷史悠久港口，村落文化亦由古形成，當中保留了很多代表性的建築，包括路環碼頭、三聖宮、恩尼斯總統前地、路環聖方濟各聖堂、馬忌士前地等，盛載著豐厚的澳門歷史和文化。

歷史城區-崗頂劇院

中國第一座西式劇院 - 崗項劇院（原名伯多祿五世劇院）始建於1860年，是世界遺產「澳門歷史城區」重要歷史建築之一。

澳門大賽車博物館

樓高四層的澳門大賽車博物館，佔地16,000平方米，是城中最具代表性的賽車運動場所，館內設互動遊戲設施、一流的多媒體裝置、比賽模擬器等，讓大家百分百投入賽車世界。

澳門大熊貓館

設於石排灣郊野公園內的澳門大熊貓館及大熊貓資訊中心，大家可以免費入內探望四隻精靈可愛的大熊貓「開開」、「心心」、「健健」、「康康」！

是次活動《香港01》作為協辦夥伴，將會一連4個月，每星期為大家介紹「澳門旅遊+」的精彩原素，希望大家都可以一起與各位同學深入認識澳門不同的文化旅遊資訊，成為大家不一樣的「澳門旅遊+攻略」！

（資料及相片由大會提供）