澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽 召學生跨界點亮澳門多元魅力
全球已進入人工智能（AI）年代，不少人去旅行亦會善用AI功能，做好智慧旅遊規劃，讓旅遊變得不止於一種面貌。澳門旅遊局為此亦全新推動「旅遊+」跨界融合旅遊體驗，其中為了推動「旅遊+學習」，更將召集香港125位中學生一起參與「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」，通過參加AI創作工作坊，及實地考察澳門國際大都市「金名片」，再以「感受澳門」為題，全新角度用AI畫筆及創造力點亮澳門的文化和旅遊魅力！
親身到澳門感受5大「旅遊+」元素 AI工作坊激發創意
知道不少人對澳門的印象單單停留於大三巴、觀音像及葡撻，但澳門回歸25年來不斷發展，其中澳門的「城市名片」及「美食名片」你又知道是什麼嗎？
「城市名片」：“澳門歷史城區”在 2005年被列入聯合國《世界文化遺產名錄》，成為中國第31處世界文化遺產。
「美食名片」：2017年獲評定為聯合國教科文組織－創意城市美食之都。
以上名片皆體現出澳門中西方多元文化交匯的鮮明特色和獨特價值，而今次參與活動的中學生有機會到澳門實地考察，分組以「旅遊+」出發，親身從美食、社區、文化、自然及玩樂五個元素去重新遊歷感受不同的澳門。
出發考察前，學生們會先參與「AI 圖像工作坊」的STEAM學習活動，屆時香港資深STEAM教育家Jonathan將教授同學們使用AI資源創作畫作，學習構思文字指令（promp）以Leonardo AI生成圖像，透過不同「旅遊+」的素材進行模型訓練。在完成工作坊及考察後，同學們需要以「感受澳門」為題，以AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，得獎的作品更可以在展覽展出，並以作宣傳澳門旅遊之用。
考察活動部分景點包括：
路環漁村：
歷史城區-崗頂劇院
澳門大賽車博物館
澳門大熊貓館
是次活動《香港01》作為協辦夥伴，將會一連4個月，每星期為大家介紹「澳門旅遊+」的精彩原素，希望大家都可以一起與各位同學深入認識澳門不同的文化旅遊資訊，成為大家不一樣的「澳門旅遊+攻略」！
（資料及相片由大會提供）