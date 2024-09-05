颱風摩羯｜8號風球深圳口岸開放+交通服務時間｜落馬洲/羅湖/蓮塘

颱風摩羯｜天文台於今日（9月5日）早上11時45分發出天氣報告，將於傍晚上6時20分改發8號烈風或強風信號。8號風球下如果要北上的話有什麼方法？《香港01》好食玩飛記者為大家整合各口岸於風球下的服務安排，如需岀境或入境請留意下文！提醒大家一句，8號風球下天氣或會急促轉壞，如非必要都應留在家中。



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天文台已發出天氣報告將於傍晚上6時20分改發八號烈風或強風信號。（資料圖片）

一般而言，來往香港與內地的通關口岸會如常開放，但推持有限度服務，包括高鐵（西九龍站）會視乎情況服務，市民須密切留意來往關口至內地，以及來往香港市區的交通行車服務時間。

颱風下口岸開放時間｜落馬洲、皇崗口岸

於八號風球期間落馬洲來往皇崗口岸的服務時間為24小時。（資料圖片）

於8號風球期間落馬洲來往皇崗口岸的服務時間為24小時。落馬洲、皇崗過境穿梭巴士會維持有限度服務，視乎情況宣布。

颱風下口岸開放時間｜落馬洲口岸

落馬洲口岸的服務時間為早上六時半至晚上十時半。（資料圖片）

8號風球下，落馬洲口岸的服務時間為早上6時半至晚上10時半，而港鐵落馬洲站的班次或會隨風球逼近遞減；9號風球或10號風球的情況下，列車服務會暫停；當較高信號改為8號烈風或暴風信號時，列車服務逐步恢復。而B1口岸路線巴士會繼續維持有限度服務。

颱風下口岸開放時間｜羅湖口岸

羅湖口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時。（資料圖片）

8號風球下羅湖口岸的服務時間為早上6時半至凌晨0時，而港鐵羅湖站的班次或會隨風球逼近遞減；9號風球或10號風球的情況下，列車服務會暫停；當較高信號改為8號烈風或暴風信號時，列車服務逐步恢復。

颱風下口岸開放時間｜深圳灣口岸

深圳灣口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時。（資料圖片）

深圳灣口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時，而B2、B2P、B2X、B3、B3A、B3X口岸巴士以及618專總小巴的服務時間亦有待公佈。

颱風下口岸開放時間｜蓮塘、香園圍口岸

蓮塘來往香園圍口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

蓮塘來往香園圍口岸的服務時間為早上7時至晚上10時，B9口岸巴士會繼續維持有限度服務，B7、B8口岸巴士則有待公佈。

颱風下口岸開放時間｜沙頭角口岸

沙頭角口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

沙頭角口岸的服務時間為早上7時至晚上10時。

颱風下口岸開放時間｜文錦渡口岸

文錦渡口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

文錦渡口岸的服務時間為早上7時至晚上10時。

颱風下口岸開放時間｜港珠澳大橋

港珠澳大橋的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

港珠澳大橋的服務時間為24小時，而港珠澳大橋穿梭巴士會於風速每小時65公里或以上時封閉；8號風球下暫停服務；當較高信號改為3號強風信號，服務逐步恢復。

颱風下口岸開放時間｜港澳碼頭

港澳碼頭的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

港澳碼頭的服務時間為24小時，而來往港澳碼頭的交通會在8號風球下暫停服務，視乎情況宣布。

颱風下口岸開放時間｜中港客運碼頭

中港客運碼頭的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

中港客運碼頭的服務時間為24小時。

香港國際機場

香港國際機場的服務時間為二十四小時。（香港國際機場官網）

香港國際機場的服務時間為24小時，而S1及S64機場巴士會繼續有限度服務，視乎情況宣布。

颱風摩羯｜有港口航線停航

根據深圳氣象部門消息，於9月5至6日有多班水路航線停航，包括深圳機場碼頭和蛇口來往香港機場、深圳機場碼頭和蛇口來往澳門（外港及氹仔）、深圳蛇口來往珠海九洲港等，復航時間有待公布。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略