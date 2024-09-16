大坑舞火龍2024｜9.16起連續3日舉行　免費入場　時間地點一文看

大坑舞火龍2024｜中秋節除了吃月餅，睇表演也是少不了！一年一度的中秋大型活動一定有大坑舞火龍！舞火龍將於9月16日起連續3日舉行，它早被列入為國家級非文質文化遺產，除了有表演，「大坑夜龍」官方還推岀多款紀念精品，其中包括保温杯和雨傘，即看詳情啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

一年一度的大坑舞火龍其實是因為一場瘟疫而舉行至今，歷史悠久！（大坑夜龍網站）

大坑舞火龍愈百多年歷史，大坑本來是一條客家村，相傳於1880年時候大坑發生瘟疫，為消災滅瘟，村民手紮一條龍，在上面插滿香枝，然後就在中秋前後，即是農曆八月十四、十五、十六三個晚上，舞動火龍繞村遊行，以保大坑村民健康平安。

大坑舞火龍路線。（大坑夜龍網站）

大坑舞火龍2024｜時間、地點

歷史悠久的每年盛事吸引大批市民和遊客一同觀賞，一連三晚於晚上7時半至10時半舉行，官方稱最佳觀賞地點為浣紗街，建議大家一早霸位！於9月17日的舉行時間為晚上10時半至11時半，亦會於維多利亞公園進行舞火龍表演！

大坑舞火龍

舉辦日期：9月16-18日

時間：19:30-22:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

交通：港鐵天后站A1出口步行約10分鐘

費用：免費



紀念品售賣處

售賣地點：香港銅鑼灣121號大坑坊眾福利會

交通：港鐵天后站A1出口步行約11分鐘 / 於浣紗街步行約5分鐘

售賣時間：09:30-12:00 & 14:00-18:00（逢星期日及公眾假期休息）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略