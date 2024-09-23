北上攻略｜實試深圳配眼鏡！質素超滿意 真正性價比高眼鏡店推薦

不少香港人都知道深圳配眼鏡的價錢比香港平一大截，但深圳單單眼鏡城已經有數個，眼睛店的數量令人眼花繚亂之餘，配眼鏡的質素亦可能會有參差，令很多想到深圳配眼鏡的人只有心動，未敢行動！今次DonDon就親身走到東門眼鏡城金世界百貨，實試一間好多網民好評的「米瀾眼鏡」配眼鏡，基本老花鏡或近視鏡包框一套只需¥58起，現正更進行「人民幣¥1兌港幣$1」換算的超值期間限定優惠！另外店內服務亦聽說好專業細心，今次就幫大家了解最真實的深圳配眼鏡流程，以及看看眼鏡質素！



記者親身實評：交通方便、服務好 廣東話交流無問題

「米瀾眼鏡」（下稱：米瀾）位於金世界百貨二樓，大家只需於羅湖過關後，地鐵站再乘坐多三個站到「老街站」E出口，步行5分鐘就即可到達，十分方便！記者一到米瀾就發現已經有數位港人都因為網上好評到來，接待DonDon的年青人服務周到貼心，以廣東話了解記者所需，細問之下原來年青人正是米瀾眼鏡店的第二代老闆章生，章生指店內有五位職員是專業視光師，為照顧客人的需要，自己亦同樣考取成為初級視光師，他指：「我們店的客人八成都是香港人，所以好了解香港人對眼鏡的質素要求及需要。」

年輕老闆章生（最右）是「鏡二代」與父母一起經營眼鏡生意，爸爸「大章生」（最左）已從事鏡片的生意26年，金世界百貨的另一間「雪亮眼鏡」，亦是他們所經營，眼鏡質素有保證！

當日店內的香港顧客表示米瀾眼鏡的眼鏡款式比香港多，服務又貼心，加上「老闆好好傾」，所以紛紛介紹朋友到來光顧。

在DonDon細問之下，發現章生家族已從事鏡片的生意26年，而年紀輕輕的他看準零售市場，把生意擴展，他補充：「我們是薄利多銷，希望以香港客人知道有好的格價，同樣可以有好的服務及產品質素。」在章生的介紹下，DonDon挑選了心水眼鏡款式後，就進行驗眼，過程與香港差不多，由於DonDon只配普通近視鏡片，30分鐘就可以取鏡，而其他老花、散光等照片亦同樣只需30分鐘至一小時就可以領取，如果大家不想等候，米瀾亦可以幫大家寄到香港！DonDon亦有幫大家關心售後服務，章生指：「購買鏡片後，兩個月來度數不適，可以免費更換，另外鏡片及鏡框如果有質量問題，亦可一年免費更換，更享有終生維修的服務。」

DonDon當日經過專業的驗眼服務，發現有遠視及散光的問題，需要即場配眼鏡。

價格立即睇：進口牌子平香港一半 散光、高度數考慮國產鏡片

店內眼鏡款式多不勝數，一定可以找到心水款式！

記者現場所見，店內鏡片、鏡框款式應有盡有，HOYA、ZEISS蔡司、Essilor依視路等名牌最低3折達到4折，只需要香港一半價錢就買到，而近視、遠視、散光（200度內）的國產鏡片連框更只需¥58起，不少人不知道應該如何挑選眼鏡品牌，老闆就指：「如果想配高度數的鏡片，例如過千度的近視散光薄鏡片，國外品牌價格最低都可能要¥1,500起，而中國國內品牌最低只需要約¥500起，大家可以因應自己的預算作選擇。」

另外，由即日至起至2025年1月5日，店內更進行期間限定的「人民幣¥1兌港幣$1」的超震撼優惠！大家記得不要錯過！

「米瀾眼鏡」優惠促銷套餐：

• 近視、遠視、散光（200度內）鏡 ¥58起

• 老花鏡：¥58起

• 太陽眼鏡： ¥99起

• 漸進+散光鏡： ¥188起

• 進口品牌鏡片：最低3折至4折

• 小孩防控鏡片（延緩度數加深）：進口品牌¥1380起、國產品牌¥480起

*以上包含指定車架及1.56折射率防藍光非球面鏡片（超過度數的朋友可以選擇補差價做更薄的鏡片）

**所有鏡片散光超過200屬於高度散光價格不同

鏡片小教室！老闆視光師教路

老闆章生細心為DonDon講解不同鏡片的特性。

除了服務好，「米瀾眼鏡」亦相當專業，作為視光師的老闆章生最後就教DonDon選擇鏡片類型的特性，DonDon總結資料成以下列表，讓大家看得更簡單清楚，如果大家挑選鏡片有疑問，在米瀾亦可以問清楚職員呀！

非球面鏡片：比球面鏡片週邊的扭曲感更低，非球面鏡片可以看起來更清晰、更薄、更美觀，是中高度近視者選擇鏡片時的重要考量。

防藍光非球面鏡片：長期對電子產品的人群首選，防止有害藍光，鏡片會有一點點底色偏黃，但是保護效果最佳。

變色非球面鏡片：長期在戶外的人群首選，在外遇到紫外線會變色來降低光線對人眼的刺激，並且防止UV紫外線對眼鏡的傷害，會有一點點底色片。

變色防藍光非球面鏡片：多功能型鏡片，適合多場景切換頻繁的人群首選，結合兩種鏡片的優點。

染色鏡片及炫彩鏡片：可選擇多種顏色，有色板提供參考，個人化訂製墨鏡。

漸進鏡片：分國產品牌和進口品牌，國產有部分度數可以當天取，進口則一般在7至14天不等。

「米瀾眼鏡」

營業時間：星期一至日，早上10時至晚上10時

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界百貨二樓米瀾眼鏡（2046—2047）

交通：地鐵一號線老街站E出口，步行5分鐘

（資料由客戶提供）