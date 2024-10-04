澳門旅遊+學習活動正式展開！10月5日逾百學生學AI繪澳門美景

現在的中學生被稱為Alpha世代，即數位原生世代，由出生起就已開始生活在擁有智慧型手機和平板電腦的年代，他們接觸世界的方式亦習慣與人工智能（AI）有關，旅遊規劃亦會使用AI功能，澳門旅遊局為此亦全新推動「旅遊+」跨界融合旅遊體驗，希望新一代可以全新「感受澳門」！更召集了香港125位中學生一起參與「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」，活動將於10月5日開展第一炮！各個中學生將可參加AI創作工作坊，學習AI圖像生成基本技巧，為比賽畫出澳門獨一無二的風景進法！



不同「旅遊+」考察主題 提交「感受澳門」作品

參加活動的125位中學生分別來自5間中學，學生將有機會於10月18日親身到澳門以「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」，五大主題進行考察，過程中他們將親身體驗澳門國際大都市「金名片」的文化和旅遊魅力！在完成考察後，同學們需要以「感受澳門」為題，以AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，得獎的作品更可以在展覽展出，並以作宣傳澳門旅遊之用。

澳門於2017年被聯合國教科文組織評為「創意城市美食之都」，以「旅遊+美食」為題考察的學生更有機會在澳門學習DIY葡撻，以「廚師」身份感受澳門獨特的美食文化。

以「旅遊+玩樂」為題考察的學生就將會到由著名建築師貝聿銘設計的澳門科學館，館內常設多個科學為題的展覽，大家一邊玩一邊學習科學知識！

學習編寫AI文字指令 邊了解澳門旅遊關鍵字

為了大家可以更清楚了解AI創作，為參賽作品做準備，活動將於10月5日率先舉行「AI創作工作坊」，教授同學們使用AI資源創作畫作，學習構思文字指令（prompt）以Leonardo AI生成圖像，透過不同「旅遊+」的素材進行模型訓練。工作坊將由淺入深解釋AI藝術創作，學習在Leonardo AI中以不同風格及文字指令，製作出屬於大家的第一幅AI圖像！

課程更將貼心教授五個考察主題不同的文字指令參考例子，讓學生更易上手，在創作同時更可一邊認識不同澳門的旅遊關鍵字、盛事及度假休閒活動等，例如考察主題為「旅遊 + 自然」，學生就要了解到澳門相關旅遊的關鍵詞：澳門大熊貓館和珍稀動物館、石排灣郊野公園及大潭山步行徑等，加上提供指令的句子描述，如：「參觀石排灣郊野公園的蝴蝶館，近距離觀賞各種蝴蝶。」AI就會生成出相關影像，相信學生在完成工作坊後親身到澳門考察可以有更深的感受，可以作更多的描述，以製作比賽作品！

此張AI圖像是課程導師的示範作品，當中的文字指令（prompt）包括插畫寫實風格及澳門氹仔舊城區等，屆時課程將會詳細講解。

想了解更多「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的活動內容，請密切留意《HK01》的後續報導！

（資料及相片由大會提供）