秋日搵食攻略｜荃灣區人情味心機靚料粥品　新宏利分店招牌砂鍋粥

秋風起，吃一碗暖胃的生滾粥，嫩滑石磨腸粉，配上香脆油炸鬼，簡單美味又暖笠笠。提起傳統粥品店，立刻想起荃灣路德圍為人熟悉的老字號新宏利粥麵，新宏利最近在同區眾安街開設了新分店，門面環境更新更明亮，不但供應老店的美食，更全新推出熱辣砂鍋粥，非常適合踏入秋冬季品嚐，聽聞師傅每天凌晨兩點就要洗米，準備用明火煲粥，如此用心製作真的買少見少，今次由HK01帶大家率先試食吧！



通宵熬製明火粥底 街市新鮮靚料

甫踏進位於眾安街新分店，霓虹裝飾「明火白粥」、「油炸鬼」、「石磨腸粉」映入眼簾，招牌美食不言而喻，木色調的裝修有別於傳統粥店，光線明亮座位舒適。這裡供應逾四十款生滾砂鍋粥，黃鱔粥、豬潤粥、窩蛋滑牛粥等都是時令又大受食客歡迎的粥品，招牌砂鍋粥以原個砂鍋上枱，熱辣滾燙，最近天氣轉冷，砂鍋有保溫作用，接近吃罷仍然冒著煙，胃身又胃暖。一入口粥底夠綿，粒粒「開花」，感受到十足心機。新宏利是少數堅持以明火煮粥的粥店，每日凌晨兩點開始煲粥，原鍋白粥以明火烹煮4小時，期間要「睇火」，適時攪拌白粥避免「癡底」，加入腐竹更香更滑，絕對是心機之作。粥底靚之餘，食材選料亦份外用心，每日由鄰近街市新鮮入貨，黃鱔厚身又爽口，入秋進補更有補血之效；豬潤以秘方醃製，爽口無筋，口感極佳；湖北蛋蛋味香濃，牛肉又滑又爽口，拌勻吃更美味。

新分店空間感更大更明亮舒適，食客可以更輕鬆享用美食。

明火生滾粥即叫即製，先爆香蔥花再加入配料炒香，最後加入綿滑粥底，上枱時依然熱辣冒泡，吃罷暖笠笠非常滿足。

窩蛋滑牛粥 $40

豬潤粥 $35

黃鱔粥 $48

每日石磨米漿 腸粉香滑又足料

砂鍋粥做得出色，石磨腸粉的製作亦一絲不苟。白米浸泡2至3小時後，再利用石磨磨米1小時，米漿幼滑帶有濃濃米香，當然要點上兩款腸粉細意品嚐。韭黃鮮蝦腸粉選用彈牙鮮蝦，配上又香又滑的腸粉，鮮味十足。喜歡芫茜的朋友就不能錯過芫茜牛肉腸粉，蘸點豉油更鮮更惹味。值得一提的是，店家連醬油都用本地老字號悅和醬園的悅和醬油，醬油甘鮮味美，層次豐富，加入爆香蒜頭，添上蒜香，細節就是成就美味的關鍵。

韭黃鮮蝦腸粉 $28

每日鮮製石磨米漿，每份腸粉都米香十足。

芫茜牛肉腸粉 $25

即製油炸鬼日賣過千條

粥與油器是最完美經典的組合，新宏利的各式油器，多年來堅持自家製，絕不是外來貨，從搓粉、發酵、油炸都由經驗老到的師傅主理，選用日本麵粉製作，油溫都要掌握到位，各式油器在總店即炸，要品嚐到最新鮮的滋味，就要來新宏利！

自家製油炸鬼已經買少見少，香脆可口的程度令人驚喜。

各式油器 (油炸鬼、牛脷酥、煎堆、咸煎餅) $11

不少明星名人都是新宏利粥麵的食客粉絲。

新宏利粥麵

總店︰荃灣路德圍73/75號

新分店︰荃灣眾安街65號（周生生旁邊）

(資料及相片由客戶提供)